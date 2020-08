IONIQ wordt zelfstandig merk

10 augustus 2020 | Hyundai opent een nieuw hoofdstuk in het tijdperk van geëlektrificeerde mobiliteit: de fabrikant zet IONIQ als nieuw EV-merk in de markt. Onder deze nieuwe merknaam worden de komende drie jaar drie innovatieve batterij-elektrische modellen (BEV's) geïntroduceerd. De nieuwe IONIQ-modellen beloven een 'geïndividualiseerde geëlektrificeerde ervaring', aangepast aan verschillende levensstijlbehoeften en geheel in lijn met de 'Progress for Humanity'-visie van Hyundai.

De lancering van IONIQ als nieuw submerk voor volledig elektrische modellen is Hyundai's antwoord op de snelgroeiende marktvraag en ondersteunt de ambitie van Hyundai om uit te groeien tot wereldwijde marktleider op EV-gebied. Om de missie van IONIQ te vervullen, combineert Hyundai zijn toonaangevende productiekennis op het gebied van elektrische voertuigen met het aanbieden van slimme mobiliteitsoplossingen.

De naam IONIQ is een samenvoeging van 'ion' en 'unique' en werd voor het eerst gebruikt bij de aankondiging van 'Project IONIQ'; een R&D-langetermijnproject voor milieuvriendelijke mobiliteit dat resulteerde in de lancering van de Hyundai IONIQ in 2016. Het erfgoed van Hyundai dat voor het eerst tot uiting kwam in dit model, leidt nu tot de lancering van IONIQ als nieuw merk voor speciale, elektrische voertuigen van Hyundai.

IONIQ wordt een submerk met eigen modellen onder de eigen merknaam. De komende drie jaar worden drie nieuwe IONIQ-modellen gepresenteerd. De IONIQ 5 is het eerste model dat later dit jaar onder de nieuwe merknaam gelanceerd wordt. Het betreft een middelgrote SUV die gebaseerd is op de 45 Concept EV (een eerbetoon aan de allereerste conceptauto van Hyundai) die zijn debuut maakte op de autoshow van Frankfurt in 2019. De ontwerpers van IONIQ 5 haalden inspiratie uit het verleden en combineerden die met geavanceerde parametrische pixels; een nieuw en uniek designelement dat ook de andere IONIQ-modellen zal kenmerken. In 2022 volgt de IONIQ 6. Dit wordt een sportsedan op basis van de Hyundai Concept EV Prophecy die afgelopen maart onthuld werd. De IONIQ 7 wordt een grote SUV die in 2023 zijn opwachting maakt.

De IONIQ-modellen worden gebouwd op het Electric Global Modular Platform (E-GMP). Ze krijgen een actieradius van ten minste 450 km, terwijl de batterij in 20 minuten kan worden opgeladen. Daarmee moeten de IONIQ 5, 6 en 7 tot de snelst op te laden elektrische voertuigen op de markt behoren. Het E-GMP-platform biedt ook mogelijkheid om het interieur in te richten als een 'smart living room', met uitgebreid verstelbare stoelen en draadloze connectiviteit waarvan de gebruikersinterfaces zodanig ergonomisch zijn ontworpen, dat inzittenden zich geheel op hun gemak voelen.

Hyundai Motor Group kondigde onlangs aan dat het streeft naar 1 miljoen verkochte BEV's in 2025 en een marktaandeel van 10 procent om marktleider te worden op het gebied van elektrisch aangedreven voertuigen. Volgens het plan 'Strategy 2025' wil Hyundai tegen 2025 ook zijn uitgegroeid tot derde grootste fabrikant van milieuvriendelijke auto's, met een jaarverkoop van 560.000 BEV's bovenop de FCEV's. De lancering van IONIQ versterkt de toewijding van de onderneming op het gebied van schone mobiliteit en weerspiegelt de voortdurende transformatie als leverancier van slimme mobiliteitsoplossingen.

Ter gelegenheid van de lancering van IONIQ veranderde de Londen Eye op 31 juli jl. in een gigantische letter 'Q' met behulp van verlichting. Dit gebeurde aan de vooravond van de officiële heropening van de wereldberoemde attractie.

