Hyundai vergtoot trekgewicht Tucson en Santa Fe

Met deze aanpassing behoren de Tucson en de Santa Fe tot de meer veelzijdige hybride-SUV's in hun segment als het gaat om trekgewicht. In cijfers uitgedrukt:

Santa FeHet geremde trekgewicht van de Hyundai Tucson Hybrid bedraagt voortaan 1.510 kg, een stijging van +150 kg.

Santa FeHet geremde trekgewicht van de Hyundai Santa Fe Hybrid is verhoogd naar 2.000 kg, een toename van +890 kg.

Het trekgewicht van een auto geeft aan hoeveel gewicht een voertuig veilig mag trekken. Dit wordt door de fabrikant vastgesteld en is afhankelijk van onder andere motorvermogen, transmissie en sterkte van het chassis. Voor bestuurders is het een essentiële waarde om te weten bij het plannen van vakanties met de vouwwagen of caravan of het vervoeren van zware lading in een aanhanger.