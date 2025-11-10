 10 november 2025
Hyundai i10 nu als Comfort Limited

10 november 2025 - Hyundai komt met een speciale uitvoering van de i10: de Comfort Limited. Deze extra versie is gebaseerd op de i10 Comfort en onderscheidt zich onder meer met een zwart gespoten grille in de voorbumper, mica-lak, de toevoeging van een reservewiel en een prijs van 22.690 euro voor de handgeschakelde versie en 24.190 euro voor de automaat. De leasetarieven bedragen 289 euro per maand voor Hyundai Private Lease (o.b.v. 72 mnd./5.000 km/pj) en 289 euro per maand voor Hyundai Zakelijke Lease (o.b.v. 60 mnd./10.000 km/pj).

De Hyundai i10 Comfort Limited is leverbaar als 4-zitter met een 1.0-liter benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde transmissie of een automaat. Opvallend is de uitrusting met een 8-inch multimediascherm met navigatie, Hyundai Bluelink LITE met een 10-jarig abonnement, ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto en 'Over-The-Air' (OTA) software-updates.

De i10 Comfort Limited is verder voorzien van onder meer LED-dagrijverlichting, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met geïntegreerd LED-knipperlicht en 14-inch stalen velgen met 175/65 R14-banden. Voor de Comfort Limited kunnen geen aanvullende opties worden aangevinkt.

Ook op het gebied van veiligheid is de Hyundai i10 Comfort Limited voorzien van alle verplichte rijhulpsystemen. Tot de voorzieningen behoren onder meer Autonome rijbaanassistentie (LFA), Noodremassistent (FCA) met voetgangersherkenning, en eCall (Emergency Call). Daarnaast maken parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen manoeuvreren eenvoudiger. De auto herkent bovendien snelheidsborden (ISLA) en toont deze in het display, zodat de bestuurder altijd op de hoogte is van de geldende maximumsnelheid.

De zwarte grille in de voorbumper geeft de i10 Comfort Limited een krachtige en herkenbare uitstraling. Er is keuze uit vijf mica-lakken: Aurora Gray Pearl, Mangrove Green Pearl, Dragon Red, Lumen Gray Pearl en Phantom Black Pearl.