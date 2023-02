Hyundai onthult vernieuwde i10

Op zoek naar een Hyundai i10 1.0 i-Premium?

bynco heeft er 48 vanaf € 13.380,-

In vergelijking met de huidige i10 die in 2019 werd gelanceerd, is het model zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant aangescherpt met een verfijnd en modern design. De vernieuwde Hyundai i10 heeft een sportiever postuur en straalt meer durf uit dankzij het lage dak en de lange wielbasis.

De Hyundai i10 voor modeljaar 2023 zal verkrijgbaar zijn met keuze uit negen exterieurkleuren. Twee daarvan zijn geheel nieuw: Lumen Grey, een heldere, lichtgrijze kleur met parelmoerafwerking, en Meta Blue, met blauw-paarsachtige kleurreflecties en parelmoerafwerking. Tevens zijn er two-tone-uitvoeringen, met het dak in contrasterend Phantom Black.

Zowel de projectiekoplampen als de LED-dagrijverlichting (voor en achter) zijn opnieuw ontworpen. De LED-dagrijverlichting aan de voorzijde is geïntegreerd in een sportieve brede grille met nieuw ontworpen honingraatstructuur. Aan de achterzijde geven de gecombineerde LED-dagrijlichten een 'H' weer op de horizontale lijn die de achterklep siert. De vernieuwde Hyundai i10 krijgt bovendien nieuw ontworpen 15-inch lichtmetalen velgen.

De Hyundai i10 N Line onderscheidt zich door design-elementen die zijn geïnspireerd op de autosport, waaronder een vernieuwd ontwerp van de bumpers, inzetstukken en rode accenten. De rugleuningen van de stoelen zijn voorzien van triple red line stoffen bekleding en het model wordt geleverd met nieuwe 16-inch lichtmetalen velgen.

Nieuwe technologieën in de vernieuwde Hyundai i10 zijn onder meer een 4,2-inch LCD-instrumentenpaneel, USB type C-aansluitingen voor- en achterin, de nieuwste generatie eCall op basis van het 4G-netwerk en Over The Air (OTA) kaartupdates. Vertrouwd zijn de 8,0-inch touchscreen, Audio Video Navigation (AVN), draadloze Apple CarPlay en Android Auto, draadloos opladen van de smartphone en de nieuwste versie van Hyundai Bluelink.

De vernieuwde i10 is uitgerust met de nieuwste versie van Hyundai SmartSense dat diverse actieve veiligheids- en rijassistentiesystemen bundelt. Noodremassistent Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met voetgangersherkenning is nu uitgebreid met fietsersherkenning. FCA helpt bij het signaleren en voorkomen van mogelijke ongevallen met obstakels vóór de auto.

Autonome rijbaanassistentie Lane Following Assist (LFA) helpt de bestuurder met subtiele stuurcorrecties om in het midden van de rijstrook te blijven. Rear Occupant Alert (ROA) herinnert de bestuurder er met een bericht in het instrumentarium aan wanneer het achterportier tijdens de rit onvoldoende is afgesloten of om te voorkomen dat er iets of iemand op de achterbank achterblijft na het parkeren.

De productie van de vernieuwde Hyundai i10 begint naar verwachting in april van dit jaar in de Hyundai-fabriek in het Turkse Izmit. De eerste exemplaren worden deze zomer in de showroom verwacht.