Hyundai vernieuwt i10 voor modeljaar 2024

Het is nog maar een jaar geleden dat de Hyundai i10 een metamorfose onderging. Zowel het interieur als het exterieur van de stadsauto kreeg een ingrijpende design-aanpassing en ook op het gebied van technologie en comfort werd de auto naar een ander niveau getild.

Om ervoor te zorgen dat de Hyundai i10 concurrerend blijft, is de basisversie nu completer. Deze instapversie heet nu Comfort (de i-Drive-uitvoering is komen te vervallen) en is uitgerust met een 8-inch Multimediascherm met navigatie. Ten opzichte van de vorige basisversie i-Drive heeft de nieuwe basisversie Comfort verder als extra's:

Hyundai Bluelink Lite met smartphone-app (abonnement 10 jaar)

Snelheidsbordenherkenning (ISLW)

Parkeersensoren achter (PDW)

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Standaard airco

Andere infotainment- en veiligheidssystemen van de basisversie Comfort van de Hyundai i10 zijn:

Handmatig verstelbare buitenspiegels

LED-dagrijverlichting

Actieve rijbaanassistentie (LKA)

Airconditioning, manueel

Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Cruise control met snelheidslimiet

Dimmende binnenspiegel

Gedeeltelijk digitaal instrumentenpaneel (4 inch)

Snelheidsbordenherkenning (ISLA)

Start-/stopsysteem

In hoogte verstelbaar stuurwiel

In hoogte verstelbare hoofdsteunen voor en achter

Apple CarPlay & Android Auto

Over-The-Air (OTA) software-updates (service-updates)

Bluetooth met spraakherkenning

Autonome rijbaanassistentie (LFA)

eCall (Emergency Call)

1.0-liter MPi-driecilinder benzinemotor

De Hyundai i10 is leverbaar met een 1.0-liter MPi-driecilinder benzinemotor met 46,2 kW (63 pk) vermogen en 93 Nm koppel, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Een automatische transmissie is optioneel leverbaar. Idle Stop and Go (ISG) is standaard; het schakelt de motor automatisch uit wanneer de auto tot stilstand komt en zorgt daarmee voor een lager verbruik, minder CO2-uitstoot en meer efficiency.

De uitvoering Comfort Smart onderscheidt zich ten opzichte van de instapversie Comfort door extra's zoals een armsteun voorin, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, mistlampen vóór, elektrische raambediening voor en achter, getinte ramen, halogeenverlichting in de bagageruimte en een met leder bekleed stuurwiel.

De uitvoering Premium voegt daar het volgende aan toe: gekleurde afwerking interieur, volautomatische airconditioning, LED-interieurverlichting, 13-inch remschijven achter en koplampen met halogeenverlichting en bochtenverlichting. Nieuw is dat de Hyundai i10 Premium vanaf nu ook leverbaar is als 5-zitter met de 1.0-liter MPi-benzinemotor met 46,2 kW (63 pk) vermogen, gekoppeld aan een automatische transmissie.

N Line

De topuitvoering van de Hyundai i10 is de N Line. Die wordt aangedreven door de 1.0 T-GDI driecilinder benzinemotor met 66,1 kW (90 pk) vermogen en 172 Nm koppel in combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De N Line staat op 16-inch lichtmetalen 'N Line' velgen met 195/45 R16-banden en beschikt over speciaal afgestelde ophangings- en stuurcomponenten voor meer rijdynamiek en een snellere stuurrespons.

De Hyundai i10 N Line onderscheidt zich verder door extra's zoals een aluminium design pedalenset, privacy glass, verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, twee inklapbare sleutels, achterlichtunits met LED- en halogeenverlichting en een lederlook versnellingspook.