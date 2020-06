Hyundai start productie i10 N Line

25 juni 2020 | Hyundai heeft de productiestart aangekondigd van de N Line-uitvoering van de nieuwe i10. De eerste exemplaren van deze sportieve compacte auto rollen binnenkort van de band in de Hyundai-fabriek Hyundai Assan Otomotiv Sanayi in Izmit, Turkije. De Hyundai i10 N Line verschijnt deze zomer in de showroom. Zijn vanafprijs: 19.795 euro.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) in Turkije is Hyundai's langstlopende fabriek buiten Korea en sinds 1997 in bedrijf. Hier fabriceert Hyundai behalve de i10 en de i10 N Line ook de i20. HAOS telt bijna 2.500 medewerkers en heeft een productiecapaciteit van 230.000 auto's per jaar. In 2019 rolde de tweemiljoenste Hyundai van de band in de Turkse productiefaciliteit.

De i10 N Line is de vijfde Hyundai die een sportief kostuum krijgt aangemeten. Eerder al hees Hyundai de Hyundai i30 5-deurs, de Hyundai i30 Fastback, de Hyundai i30 Wagon en de Hyundai Tucson in een speciale N Line-outfit. De modellen in de populaire N Line-reeks zijn geïnspireerd op de bestaande N-performance-modellen van Hyundai.

Een krachtige motor zorgt voor de aandrijving van de Hyundai i10 N Line: het is de 1,0-liter T-GDi driecilinder met 100 pk (73,5 kW) en 172 Nm koppel. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De i10 N Line voegt meer dynamiek toe aan het uiterlijk van de Hyundai i10 en onderscheidt zich door zijn sportieve exterieur en interieur en de aangepaste wielophanging en besturing. Hij is onder meer uitgerust met 16-inch lichtmetalen velgen, sportieve bumpers in N Line-design, LED-dagrijverlichting, een dubbele chromen uitlaat en een speciale N Line-badge op de flank. Diverse rode accenten en het rode i10-embleem in de C-stijl accentueren zijn karakter.

Het interieur van de i10 N Line heeft veel verwijzingen naar het interieur van een raceauto. Zowel op het stuurwiel als op de versnellingspook is het N-logo aangebracht en de ventilatieroosters zijn voorzien van opvallende rode ringen. Aluminium-look pedalen, zwarte hemelbekleding, sportieve stoelen afgewerkt met rode stiksels en privacy glas maken de Hyundai i10 N Line nog eens extra onderscheidend.

