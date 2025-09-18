Hyundai presenteert toekomstvisie 2030

De productstrategie omvat nieuwe elektrische auto's voor specifieke markten. Zo krijgt Europa de IONIQ 3, een elektrische auto met infotainment van de nieuwste generatie. Alle nieuwe elektrische auto's sluiten aan bij de bestaande IONIQ-familie.

Extended Range EV's (EREV's)

Vanaf 2027 introduceert Hyundai de eerste Extended Range EV's (EREV's), die zijn ontworpen om de overstap naar volledig elektrisch rijden gemakkelijker te maken. Deze modellen combineren de rijervaring van een EV met een veel groter rijbereik (tot 960 kilometer) dankzij een geoptimaliseerde integratie van batterij en motor.

In tegenstelling tot conventionele range extenders gebruikt Hyundai in eigen huis ontwikkelde hbatterijen en elektromotoren, waarmee volledige EV-prestaties worden geleverd met minder dan de helft van de batterijcapaciteit van een traditionele EV. Dat zorgt voor lagere kosten, minder gewicht en bredere toegankelijkheid, zonder in te leveren op prestaties of actieradius.

EREV's zijn vooral bedoeld als brugtechnologie in markten waar de laadinfrastructuur nog in ontwikkeling is. Met deze voertuigen kunnen bestuurders profiteren van elektrisch rijden, zonder zich zorgen te maken over het vinden van een laadpunt. De technologie sluit aan op Hyundai's streven om elektrificatie wereldwijd te versnellen, ongeacht de marktomstandigheden.

Elektrische prestaties met N-modellen

Hyundai breidt het aantal sportieve N-modellen vóór 2030 uit naar meer dan zeven. Daarmee mikt Hyundai op een wereldwijde verkoop van meer dan 100.000 N-exemplaren per jaar. Deze modellen worden ontwikkeld voor liefhebbers die sportiviteit, rijplezier en technologie willen combineren in een elektrisch tijdperk. De volledig nieuwe IONIQ 6 N speelt een centrale rol in deze strategie.

Productie-uitbreiding wereldwijd

Hyundai investeert in een wereldwijde productiegroei van 1,2 miljoen voertuigen tot 2030. In de VS groeit de Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) naar 500.000 eenheden per jaar, waarbij de focus ligt op hybride en elektrische voertuigen. Deze uitbreiding creëert 3.000 directe en indirecte banen in Georgia en is goed voor een investering van 2,7 miljard dollar over een periode van drie jaar. Ook komen er extra fabrieken in India, Ulsan, Saudi-Arabië, Vietnam en Noord-Afrika. Deze zogenoemde slimme fabrieken maken gebruik van robotica, zelfdiagnose en digitale simulatie.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Boston Dynamics. Dankzij de integratie van geavanceerde robotica helpt het technologiebedrijf bij het verhogen van de productiviteit en veiligheid in de fabrieken van Hyundai. Naast productie wordt de robottechnologie ook toegepast in logistiek, slimme infrastructuur en toekomstige mobiliteitsoplossingen, waarmee Hyundai zich onderscheidt in operationele innovatie.

Software-Defined Vehicles

Hyundai versnelt de introductie van Software-Defined Vehicles (SDV's), voertuigen waarbij software leidend is. Centraal staat het besturingssysteem Pleos, dat updates en gepersonaliseerde functies 'Over-The-Air' mogelijk maakt. In 2026 volgt Pleos Connect, het nieuwe infotainmentsysteem met app-integratie en gepersonaliseerde gebruikersprofielen.

Kunstmatige intelligentie is hierbij onmisbaar. Denk aan autonoom rijden zonder kaarten, intuïtieve spraakbediening en slimme wagenparkanalyse.

Genesis, Hyundai's luxemerk, wil doorgroeien naar 350.000 jaarlijkse verkopen. Nieuwe luxe EV's, SUV's en sportieve modellen staan op de planning, waaronder de X Gran Equator en Neolun. Genesis betreedt ook de autosport met deelname aan WEC en IMSA vanaf 2026.

Samenwerking

Hyundai werkt op verschillende fronten samen met partners. Met Waymo wordt gewerkt aan volledig autonome IONIQ 5-prototypes, die eerder dit jaar zijn geleverd voor testritten op de openbare weg in de Verenigde Staten. Deze modellen zijn uitgerust met Waymo's autonome rijsysteem en vormen een belangrijke stap in Hyundai's strategie op het gebied van autonoom rijden.

Daarnaast ontwikkelt Hyundai samen met General Motors vijf voertuigen, die vanaf 2028 op de markt komen. Dit omvat elektrische bestelwagens voor Noord-Amerika, compacte SUV's en pick-ups voor Centraal- en Zuid-Amerika. In combinatie met Hyundai's productiekennis en GM's platformexpertise wordt gemikt op een jaarlijkse verkoop van 800.000 voertuigen zodra de productie volledig is opgeschaald.

Hyundai verhoogt zijn omzetgroei naar 5-6% per jaar. Er wordt 77,3 biljoen Zuid-Koreaanse won geïnvesteerd (circa € 52 miljard) tot 2030 in R&D, productie en strategische technologieën. Het doel is een operationele winstmarge van 7-8% in 2027 en 8-9% in 2030. Aandeelhouders krijgen minimaal 10.000 dividend Zuid-Koreaanse won per aandeel en een totaalrendement van meer dan 35% tussen 2025 en 2027.