Hyundai past Santa Fe aan voor modeljaar 2026

De belangrijkste wijziging voor de Santa Fe Plug-in Hybrid MY26 betreft het toegenomen systeemvermogen van de aandrijflijn. Het gecombineerde vermogen van de Santa Fe Plug-in Hybrid MY26 bedraagt 288 pk, een toename van 36 pk ten opzichte van de MY25-versie. Ook het maximumkoppel stijgt: van 367 Nm naar 380 Nm. De verbrandingsmotor zelf levert nu 180 pk in plaats van 158 pk.

Deze aanpassing vertaalt zich in betere prestaties en een hoger trekgewicht. De Santa Fe Plug-in Hybrid MY26 mag tot 1.700 kg geremd trekken, dat is 690 kg meer dan zijn voorganger. Daarmee is de SUV geschikt voor het trekken van bijvoorbeeld een aanhanger, caravan of paardentrailer.

Om de uitrustingsniveaus van de Santa Fe Plug-in Hybrid MY26 in lijn te brengen met de rest van het modellengamma, worden de namen ervan aangepast. De Comfort Smart-uitvoering gaat voortaan door het leven als Comfort Plus. De Premium Plus-variant heet vanaf nu Premium Pro. Deze wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de naamgeving; de uitrusting blijft ongewijzigd.

Ook zijn er kleine wijzigingen in de standaarduitrusting. Zo vervallen de achterbankhaak en de veiligheidshamer in het dashboardkastje in de Santa Fe Plug-in Hybrid MY26. Andere comfort- en veiligheidsvoorzieningen blijven beschikbaar zoals voorheen.