Hyundai Santa Fe nu ook als Comfort Plus Limited

De Comfort Plus Limited-uitvoering is gebaseerd op de Comfort Smart-uitvoering van de Santa Fe. Deze uitvoering van de SUV is uitgerust met onder meer 20-inch lichtmetalen velgen, LED-dagrijverlichting, een 12,3-inch Multimediascherm met navigatie, DAB+ digitale radio, Hyundai Bluelink en draadloze Apple CarPlay/Android Auto. De Santa Fe Comfort Plus Limited voegt daar aan toe:

Dakrails

Privacy glass

Suède interieurafwerking

Warmtewerende voor- en achterruit

Uitgebreide interieurverlichting

De SANTA FE Comfort Plus Limited is (beperkt) beschikbaar in de volgende kleuren: Terracota Orange, Magnetic Gray, Typhoon Silver, Creamy White Pearl, Cyber Sage, Ocado Green en Pebble Blue.

De Santa Fe Comfort Plus Limited is leverbaar vanaf € 57.995 (incl. BTW en BPM). Met Hyundai Zakelijke Lease is deze nieuwe Santa Fe er vanaf € 749 per maand, excl. BTW (60 mnd./10.000 km/jr.). Private leasen kan vanaf € 839 per maand, incl. BTW (72 mnd./5.000 km/jr.).