Hyundai prijst Santa Fe 2024

De nieuwe Hyundai Santa Fe is leverbaar met keuze uit de uitvoeringen Comfort, Comfort Smart, Premium en Premium Plus. De Santa Fe Plug-in Hybrid is er bovendien ook als Black Line. Deze topuitvoering (vanaf € 68.995) heeft luxe extra's, zoals 20-inch lichtmetalen hoogglans zwarte velgen met 255/45 R20-banden, een Bose audiosysteem met 7 luidsprekers en subwoofer, Digital Key 2 en elektrisch verstelbare stoelen voorin met ontspanningsfunctie.

Standaard is de Santa Fe uitgerust met onder meer 18-inch lichtmetalen velgen met 235/60 R18-banden, LED-dagrijverlichting en een 12,3-inch Multimediascherm met navigatie, DAB+, Bluelink en Apple CarPlay/Android Auto. Andere features en infotainment- en veiligheidssystemen zijn:

Achterspoiler met geïntegreerd LED derde remlicht

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Lichtgetinte ruiten, voor en achter

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Cruise control met Stop & Go-functie

Bluetooth met spraakherkenning

Draadloze oplaadmogelijkheid (telefoon)

USB-C-aansluiting in voorstoelen (2e zitrij)

Schakelpaddles voor regeneratief remsysteem

Verwarmbare stoelen voorin

Verwarmbaar stuurwiel

Derde zitrij in delen neerklapbaar (50:50)

ABS, ESC, Hellingassistent, Multi Collision Brake System

Noodremassistent (FCA 1.5) met voetganger- en fietserherkenning

'Over-The-Air' (OTA) software-updates

De nieuwe Santa Fe is in vergelijking met zijn voorganger radicaal anders vormgegeven. De designers van Hyundai hebben deze keer de auto van binnenuit ontworpen, met een ruim en praktisch interieur als basis, inspelend op de Koreaanse trend om naar buiten te trekken en de auto hiervan integraal onderdeel te laten zijn ('Chabak' genoemd). De ronde vormen hebben plaatsgemaakt voor rechte lijnen, wat de robuust vormgegeven familie-SUV een zeer krachtige uitstraling geeft. Opvallend zijn de koplampen en de achterlichtunits waarin de letter H is verwerkt, een subtiele verwijzing naar de naam Hyundai. De LED-projectiekoplampen zijn voorzien van de allernieuwste technologie en zorgen voor een daglichtachtige verlichting met een lange levensduur en automatische Smart High Beam-functionaliteit.

In vergelijking met zijn voorganger is de nieuwe Santa Fe ook een flinke slag groter. De wielbasis groeide met 5 cm naar ruim 2,81 meter en de totale lengte nam met 4,5 cm toe tot 4,83 meter. Binnenin biedt de nieuwe Santa Fe ruimte aan 628 liter bagage. Met de rugleuning van de tweede én derde zitrij neergeklapt, is dat uit te breiden tot 1.949 liter; dat is 300 liter meer dan in zijn voorganger. De beenruimte op de tweede zitrij groeide met 2 cm en op de derde zitrij met 3 cm. Voor meer comfort zijn de rugleuningen op de derde zitrij kantelbaar over 10 graden.

De nieuwe Santa Fe biedt plaats aan maximaal zeven personen. Voorin genieten de bestuurder en de bijrijder van volledig verstelbare relaxstoelen. In de versie met zes zitplaatsen bieden de luxe elektrisch verstelbare, onafhankelijke stoelen met armleuningen op de tweede zitrij veel comfort voor de achterpassagiers. Het interieur is strak en opgeruimd, met achter het stuur een 12,3-inch instrumentarium dat overloopt in een even groot infotainmentscherm.

Uitrusting

De digitale cockpit en infotainmentfuncties zijn verbeterd dankzij de introductie van 'Over-The-Air' (OTA) software-updates. Daarmee kan de bestuurder de kaarten- en mediasoftware in de Santa Fe updaten zonder daarvoor naar de dealer te hoeven gaan. De bestuurder ontvangt de nieuwste verbeteringen zodra deze beschikbaar zijn. De Digital Key 2 maakt het mogelijk de nieuwe Santa Fe te vergrendelen en ontgrendelen via een smartphone of smartwatch. Het systeem maakt gebruik van NFC-technologie (Near Field Communication).

De nieuwe Santa Fe is ook voorzien van Hyundai Smart Sense. Zo houdt Highway Driving Assist 2 (HDA 2) op de snelweg de vooraf ingestelde afstand tot de voorligger en de snelheid aan en blijft de auto in het midden van de rijstrook. Wanneer een voertuig direct naast de SANTA FE te dichtbij komt, past HDA 2 de positie van de Santa Fe op de weg daarop aan om het risico van een aanrijding te beperken.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA) 2.0 helpt een aanrijding met een obstakel vóór de auto te voorkomen, ook bij het oversteken van kruisingen (FCA-JX) en het doorlopend wisselen van rijstrook. Driver Attention Warning (DAW) - waarschuwt de bestuurder wanneer hij of zij tekenen van vermoeidheid toont om zo een potentieel ongeluk te voorkomen. Het systeem kijkt naar het rijpatroon van de bestuurder om tekenen van afleiding of vermoeidheid te herkennen. Rear Occupant Alert (ROA) herinnert de bestuurder er met een melding in het instrumentarium aan wanneer een achterportier tijdens de rit onvoldoende is afgesloten of om te voorkomen dat er iets of iemand op de achterbank achterblijft na het parkeren. De lijst met rijhulpsystemen in de nieuwe Santa Fe omvat bovendien:

Intelligent Speed Limit Assist

Rear View Monitor

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist

Parking Distance Warning voor/achter

Surround View Monitor

Remote Smart Parking Assist

Safe Exit Assist

Tien airbags zorgen voor bescherming bij een aanrijding: zijairbags voor de tweede zitrij, een knieairbag voor de bestuurder, een airbag tussen de twee voorstoelen, twee airbags voorin, twee zijairbags en twee gordijnairbags die ook de inzittenden op de derde zitrij bescherming bieden.

De nieuwe Santa Fe is ontworpen om de meest uitdagende weersomstandigheden en wegoppervlakken aan te kunnen. Het HTRAC All-Wheel Drive-systeem maakt afhankelijk van de wielgrip en de voertuigsnelheid een betere koppelverdeling over de wielen mogelijk.

De nieuwe Santa Fe wordt geleverd met keuze uit de volgende tien exterieurkleuren: Terracotta Orange, Magnetic Gray Metallic, Typhoon Silver Metallic, Abyss Black Mica, Creamy White Pearl Mica, Cyber Sage Mica, Ocado Green Mica, Pebble Blue Mica, Creamy White Matte en Earthy Brass Matte. Voor het interieur is er keuze uit zwarte stoffen bekleding of Supersonic Gray stoffen of lederen bekleding en Pecan Brown of Forest Green lederen bekleding. De Black Line wordt geleverd met zwarte Nappa-lederen bekleding.

De nieuwe Hyundai Santa Fe verschijnt zomer 2024 in de showroom.