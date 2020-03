Hyundi toont interieur nieuwe i20

26 maart 2020 | Eerder onthulde Hyundai de derde generatie van de i20. Nu toont Hyundai ook het interieur. Het interieur van de nieuwe Hyundai i20 is in geen enkel opzicht te vergelijken met zijn voorganger. Hyundai kiest voor een slank interieurdesign, een hoger geplaatst dashboard en ingebouwde sfeerverlichting, waardoor een ruimtelijk gevoel ontstaat. Een designhoogtepunt zijn de opmerkelijke, horizontale lamellen die het hoger geplaatste, prominente dashboard bedekken en de visuele breedte van het interieur versterken.

De deurpanelen lopen op fraaie wijze naadloos over in het dashboard. De sculptuur van de portieren sluit bovendien aan op die van het instrumentenpaneel. Het stuurwiel is uitgerust met tuimelschakelaars en overal in het interieur zijn kleuraccenten toegepast.

Het interieur zoals getoond op de foto's is in het opvallende en exclusieve Black Mono & Yellow Green-thema. In totaal zijn er drie interieurthema's mogelijk voor extra personalisering in het interieur. Behalve het thema zoals getoond op de foto's zijn dat de thema's Black Mono en Black & Gray.

Deze interieurthema's zijn stuk voor stuk afgestemd op de tien beschikbare carrosseriekleuren, te weten: Intense Blue, Aurora Gray, Aqua Turquoise, Brass, Polar White, Sleek Silver, Phantom Black, Dragon Red, Tomato Red, Slate Blue en Phantom Black (dak). Een tweekleurige carrosserie, met het dak in Phantom Black, is optioneel.

De nieuwe interieurfoto's geven ook een beeld van de twee forse displays in het interieur: een 10,25-inch digitaal instrumentencluster en een 10,25-inch touchscreen van het infotainmentsysteem met ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. Deze twee schermen zijn visueel gecombineerd in het dashboard.

Hyundai zet in op connectiviteit en audio-installaties, zoals een Bose Premium-audiosysteem met zeven speakers en een subwoofer. Een andere optie is een inductielader om (compatible) smartphones draadloos op te laden. Nieuwe LED-interieurverlichting zorgt voor aangenamer licht in het donker. De passagiers achterin hebben de beschikking over een extra USB-poort om apparaten onderweg op te laden.

De interieurfoto's geven verder een beeld van de ruimte en het gebruiksgemak van de gloednieuwe i20. Met name de bagageruimte valt op: die is ten opzichte van de vorige generatie i20 met 25 liter gegroeid naar 351 liter inhoud. Dankzij de toegenomen breedte en wielbasis biedt de nieuwe i20 ook meer ruimte voor inzittenden. De lagere schouderlijn en het extra ruitje achter de achterste portieren verbeteren het zicht voor de bestuurder ten opzichte van de vorige generatie i20.

Hyundai voorziet de nieuwe i20 van het zeer uitgebreide veiligheidspakket Hyundai SmartSense, met voorzieningen die ongebruikelijk zijn in dit segment en waarmee de Hyundai i20 voldoet aan de hoogste Europese veiligheidsnormen. Kenmerken zijn een verbeterde Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met herkenning van voetgangers en fietsers, een op navigatie gebaseerde Smart Cruise Control (NSCC) en een Intelligent Speed Limit Assist die automatisch het tempo aanpast aan de geldende snelheidslimiet.

De compleet nieuwe i20 is voor het eerst leverbaar met 48-volt mild-hybrid-technologie. Dit zorgt volgens de fabrikant voor 3 tot 4 procent brandstof- en CO2-besparing. Deze technologie is verkrijgbaar op de 1.0 T-GDi-benzinemotor met 74 kW (100 pk) of met 88 kW (120 pk), naar wens te combineren met een 7-traps automaat of een nieuw ontwikkelde handgeschakelde zesversnellingsbak (iMT). Deze intelligente transmissie ontkoppelt de motor van de transmissie als de bestuurder het gaspedaal loslaat. Hierdoor gaat de auto in een vrijloopmodus voor extra brandstofbesparing.

De nieuwe i20 komt in de zomer van 2020 naar Nederland. Hyundai bouwt de vijfdeurs B-segmenthatchback in de productiefaciliteit in het Turkse Izmit. Prijzen en verdere specificaties maakt Hyundai in aanloop naar de marktintroductie bekend.

