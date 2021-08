Hyundai i20

Hyundai i20 N Line nu te bestellen

2 augustus 2021 | De Hyundai i20 is voortaan ook leverbaar als N Line. De N Line onderscheidt zich van de reguliere i20 met zijn extra sportieve uitstraling van zowel exterieur als interieur. Zo wordt de speciale voorbumper benadrukt met een grijze karakterlijn direct onder de grille, voor een sportievere uitstraling. Op de in zwart uitgevoerde grille prijkt een N Line-embleem. Het grillepatroon is geпnspireerd op de stijl van een geblokte finishvlag.

