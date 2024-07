Hyundai i20 nu ook als N-Line

De prijzen van de Hyundai i20 beginnen bij € 24.495. Dit betreft de i-Motion-uitvoering. Deze instapversie wordt aangedreven door een 1.2-liter MPI viercilinder-benzinemotor met 58 kW (79 pk) en 113 Nm koppel en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Het tarief voor Private Lease begint bij € 355 en voor Zakelijke Lease bij € 305 per maand. Ook is de Hyundai i20 leverbaar met een aandrijflijn met 1.0-liter T-GDI driecilinder-benzinemotor met 73,6 kW (100 pk) en 171 Nm koppel en 48-volt mild-hybrid-technologie. Deze motor is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde Intelligent Manual Transmission met zes versnellingen (6iMT). Het 48-volt mild-hybrid-systeem draagt bij aan een vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

De basisversie van de i20, de i-Motion, heeft nu een completere standaarduitrusting. De bestuurder kijkt uit op een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie en het infotainmentsysteem ondersteunt nu behalve Android Auto ook Apple CarPlay (bedraad), waardoor de brede display nu een optimale smartphone-connectie biedt. De nieuwste versie van Hyundai Bluelink Lite omvat een breed scala aan connectiviteitsdiensten, waaronder op afstand bedienbare voertuigfuncties via de smartphone-app (abonnement 10 jaar).

De i20 i-Motion is extra voorzien van Over-The-Air (OTA) software-updates (service-updates). Daarmee kan de bestuurder de kaarten- en mediasoftware in de i20 updaten zonder daarvoor naar de dealer te hoeven gaan. De bestuurder ontvangt de nieuwste verbeteringen automatisch zodra deze beschikbaar zijn.

Standaard staat de i20 op 15-inch stalen velgen met 185/65 R15-banden. Verder is de compacte middenklasser uitgerust met onder meer een gedeeltelijk digitaal instrumentenpaneel van 4,2-inch, een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen en snelheidsbordenherkenning (ISLA).

Andere voorzieningen, infotainment- en veiligheidssystemen van de basisversie i-Motion van de i20 zijn:

Aeroblade-ruitenwissers

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

Dagrijverlichting, halogeen

Lichtsensor

Getinte ramen

Airconditioning, manueel

Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Cruise control met snelheidslimiet

Dimmende binnenspiegel

Handmatige snelheidsbegrenzer

Parkeersensoren, achter

Start-/stopsysteem

Bagageruimte met verlichting

In hoogte verstelbare hoofdsteunen voor en achter

Stoel bestuurder, handmatig in hoogte verstelbaar

Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar

USB-aansluiting

Bluetooth met spraakherkenning

Actieve rijbaanassistentie (LKA)

eCall (Emergency Call)

Noodremassistent (FCA) met voetgangersherkenning

Comfort-uitvoering

Een uitrustingsniveau hoger, de Hyundai i20 Comfort met 1.2 MPI-motor, heeft de bestuurder de beschikking over onder meer een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting, LED-knipperlichten, een middenarmsteun met USB-poort voor achterste zitrij en een met leder bekleed stuurwiel. Daarnaast maakt het gedeeltelijk digitale instrumentenpaneel van 4,2-inch plaats voor een volledig digitaal instrumentenpaneel van 10,25 inch en staat de i20 Comfort op 16-inch lichtmetalen velgen met 195/55 R16-banden.

Comfort met 1.0 T-Gdi-motor

De i20 Comfort met 1.0 T-GDI -motor is iets rijker uitgerust. Behalve bovengenoemde zaken heeft deze versie extra's zoals: Drive Mode Select (DMS), een zwarte grille in de voorbumper onder, 14-inch remschijven aan de voorzijde en 15-inch remschijven achter. Bovendien krijgt de driecilinder 1.0 T-GDi-benzinemotor ondersteuning van 48-volt mild-hybrid-technologie, wat zorgt voor minder benzineverbruik en een lage CO2-uitstoot.

Premium-uitvoering

De Premium-uitvoering valt op door extra's zoals volautomatische airconditioning, een akoestische voorruit, een Bose Premium-audiosysteem met 7 luidsprekers en een subwoofer, centrale deurvergrendeling met smartkey en startknop, Noodremassistent (FCA 1.5) met voetganger- en fietserherkenning, Parking Collision-avoidance Assist (PCA), privacy glass, een regensensor, verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel en volledige LED-verlichting voor en achter.

De Hyundai i20 in Premium-uitvoering wordt aangedreven door de 1.0 T-GDI-motor met 48-volt mild-hybrid-technologie en is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde Intelligent Manual Transmission met zes versnellingen (6iMT). Deze motor is eveneens leverbaar met een 7-traps automatische transmissie met dubbele koppeling (7DCT). Extra op de Premium met 7DCT-automaat is cruise control met Stop & Go-functie en snelheidslimiet (adaptief, SCC). Behalve als Premium is de i20 ook verkrijgbaar als Premium Sky, met als extra een schuif-/kanteldak.

N Line

De topuitvoering van de i20 is de N Line, uitsluitend leverbaar met de 1.0 T-GDI-motor met 48-volt mild-hybrid-technologie. Deze topversie onderscheidt zich door designelementen die zijn geïnspireerd op de autosport. Hij staat op exclusieve 17-inch lichtmetalen 'N Line' velgen met 215/45 R17-banden en is voorzien van een N Line exterieur en interieur met diverse rode accenten. Ten opzichte van de Premium-uitvoering is de N Line-uitvoering extra uitgerust met onder meer schakelpaddles, een N Performance-stuurwiel met geperforeerd leder en speciale N Line-badges op de flanken.