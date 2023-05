Hyundai onthult vernieuwde i20

Op zoek naar een Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium?

De uitstraling wordt geaccentueerd door de lichtsignatuur met Z-vormige LED-achterlichten. De vernieuwde Hyundai i20 is verkrijgbaar met keuze uit acht carrosseriekleuren. Een tweekleurige carrosserie met het dak in de kleur zwart is optioneel. Drie carrosseriekleuren zijn helemaal nieuw: Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl en Meta Blue Pearl. Kleuren die terugkeren zijn: Atlas White, Phantom Black Pearl, Aurora Grey Pearl, Dragon Red Pearl en Mangrove Green Pearl.

Hyundai heeft de vernieuwde Hyundai i20 uitgerust met de nieuwste connectiviteitsfuncties. Het model is voortaan voorzien van een 4,2-inch LCD-instrumentencluster, een C-USB-poort, eCall van de tweede generatie (op basis van het 4G-netwerk) en Over-The-Air (OTA) kaartupdates. Gebleven zijn het optionele 10,25-inch digitale instrumentencluster en de 10,25-inch touchscreen, Apple CarPlay en Android Auto, draadloos opladen van de smartphone en de nieuwste versie van Hyundai Bluelink dat een breed scala aan connectiviteitsdiensten biedt, waaronder LIVE Services en op afstand bedienbare voertuigfuncties via de smartphone-app.

Tevens is de vernieuwde Hyundai i20 voorzien van het veiligheidspakket Hyundai Smart Sense, waarmee de auto voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. Meer Smart Sense-veiligheidsvoorzieningen zijn nu standaard, zoals Forward Collision-avoidance Assist (FCA) met voetganger- en fietserherkenning. FCA helpt een aanrijding met een obstakel vóór de auto te voorkomen en waarschuwt als een voorligger plotseling vertraagt of wanneer het systeem het risico van een aanrijding signaleert, bijvoorbeeld een stilstaand voertuig of een voetganger. Lane Following Assist (LFA) past automatisch de besturing aan om de Hyundai i20 in het midden van zijn rijbaan te houden.

Voor extra gemoedsrust zijn er ook optionele veiligheidssystemen verkrijgbaar. Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA) helpt bij het achteruit rijden een aanrijding met een aan de linker- of rechterzijde naderend voertuig te voorkomen. Als een aanrijding dreigt, geeft het systeem een waarschuwing. Als het risico verder toeneemt, assisteert RCCA automatisch met een noodstop.

Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) helpt tijdens het wisselen van rijstrook een aanrijding met een medeweggebruiker te voorkomen. Zodra BCA bij het inschakelen van de richtingaanwijzer een dreigende aanrijding signaleert met een auto schuin achter de i20, zal het systeem de bestuurder waarschuwen. Als er bij het verlaten van een parkeerplaats parallel aan de rijrichting een aanrijding met een passerende auto dreigt, kan BCA assisteren met een noodstop.

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) maakt gebruik van het navigatiesysteem om te anticiperen op bochten en rechte stukken op de geplande route via de snelweg en past de snelheid aan voor extra veiligheid.

Onder de motorkap van de vernieuwde i20 bevindt zich een 1.2 MPI-motor met 61,6 kW (84 pk) of een aandrijflijn met 48-volt mild hybrid-technologie en 1.0 T-GDi-motor met 73,5 kW (100 pk) of 88,2 kW (120 pk). Het 48-volt mild hybrid-systeem draagt bij aan een vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

De i20 is verkrijgbaar met een zeventraps transmissie met dubbele koppeling (7DCT), een handgeschakelde zesversnellingsbak met Intelligent Manual Transmission (6iMT) of een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Om brandstof te besparen ontkoppelt de iMT de motor van de transmissie zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat. Daardoor rolt de auto uit, wat de CO2-emissie en het brandstofverbruik reduceert. De motor reageert weer zodra de bestuurder de rem of het gaspedaal intrapt.

De productie van de vernieuwde Hyundai i20 start naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 in de fabriek van Hyundai in Izmit, Turkije. Meer details voor de Nederlandse markt (gamma, prijzen en datum van opening orders) worden in een later stadium bekendgemaakt.