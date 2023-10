Hyundai maakt details vernieuwde i20 bekend

De vernieuwde Hyundai i20 komt met keuze uit twee motorvarianten. Behalve met een 1.2 MPI-motor met 61,6 kW (84 pk) is de compacte middenklasser ook leverbaar met een geavanceerde aandrijflijn met 48-volt mild hybrid-technologie en een 1.0 T-GDi-motor met 73,6 kW (100 pk). De vernieuwde i20 met deze 1.0 T-GDi 48V-motor heeft een vanafprijs van € 25.595. Dit betreft dan de Comfort-uitvoering. Met Hyundai Operational Lease is de vernieuwde i20 er vanaf € 299 per maand excl. BTW (60 mnd./10.000 km/jr.). Het private-leasetarief is vanaf € 349 per maand incl. BTW (60 mnd./10.000 km/jr.).

De i20 is verkrijgbaar met een zeventraps transmissie met dubbele koppeling (7DCT), een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een handgeschakelde zesversnellingsbak met Intelligent Manual Transmission (6iMT). Om brandstof te besparen ontkoppelt de iMT de motor van de transmissie zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat. Daardoor rolt de auto uit, wat de CO2-emissie en het brandstofverbruik reduceert. De motor reageert weer zodra de bestuurder de rem of het gaspedaal intrapt.

Uiterlijk

Het exterieur van de vernieuwde i20 kreeg een ingrijpende design-upgrade. De nieuw getekende voorbumper en grille met sportieve designelementen geven de auto een eigen uitstraling. Dankzij de lage daklijn en de lange wielbasis behoudt de auto zijn lijnen. Door zijn aerodynamische carrosserie is de luchtweerstand gedaald. Dat resulteert niet alleen in een verbeterd rijgedrag, maar ook in een lager brandstofgebruik.

Aan de achterzijde trekken de nieuwe bumper en de dynamische lichtsignatuur de aandacht. De Z-vormige LED-verlichtingsunits strekken zich optisch uit over de gehele breedte van de achterklep en zorgen voor een unieke uitstraling. De uitstraling wordt verder versterkt door nieuw ontworpen 16-inch lichtmetalen wielen.

Het interieur van de i20 werd eveneens aangepast. De auto is standaard voorzien van een 4,2-inch LCD-instrumentencluster, een C-USB-poort voorin, eCall van de tweede generatie (op basis van het 4G-netwerk) en Over-The-Air (OTA) kaartupdates. Gebleven zijn voorzieningen zoals het optionele 10,25-inch digitale instrumentencluster en de 10,25-inch touchscreen, Audio Video Navigation (AVN), draadloze Apple CarPlay en Android Auto en de nieuwste versie van Hyundai Bluelink. Deze connectiviteitsdienst biedt een scala aan diensten, waaronder LIVE Services en op afstand bedienbare voertuigfuncties via de Bluelink-app.

Vier uitvoeringen

De vernieuwde i20 is leverbaar met keuze uit vier uitvoeringen: i-Motion, Comfort, Comfort Smart en Premium. Een N Line-uitvoering wordt in 2024 verwacht. De basisversie i-Motion is standaard uitgerust met onder meer airconditioning (manueel), noodremassistent (FCA) met voetgangerherkenning en cruise control met snelheidslimiet. Andere functies, infotainment- en veiligheidssystemen zijn:

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar

Actieve rijbaanassistentie (LKA)

Instrumentenpaneel met 4-inch cluster

Lichtsensor met grootlichtassistent

Raambediening vóór en achter, elektrisch

Start-/stopsysteem

Hoofdsteunen vóór en achter, in hoogte verstelbaar

Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar

Digitale Radio (DAB+)

8-inch Multimediascherm

Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)

eCall (Emergency Call)

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Ten opzichte van de i-Motion-uitvoering is de Comfort-uitvoering extra uitgerust met onder meer 16-inch lichtmetalen velgen met 195/55 R16-banden, een volledig digitaal instrumentenpaneel (10,25 inch), LED-dagrijverlichting, Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels en een middenarmsteun met USB-C-poort voor de achterste zitrij. De Comfort Smart-uitvoering gaat een stapje verder met een 10,25-inch multimediascherm met navigatie, Hyundai Bluelink met smartphone-app en LIVE Services.

De Premium-uitvoering is voorzien van een Bose audiosysteem met 7 luidsprekers en subwoofer, stoelverwarming vóór en volautomatische airconditioning. Andere voorzieningen zijn: centrale deurvergrendeling met keyless entry en startknop, privacy glas, een regensensor en stuurwielverwarming. Extra op de Premium met 7DCT Automaat is adaptieve cruise control met Stop & Go-functie en snelheidslimiet (SCC). Extra op de Premium Sky is een glazen schuif-/kanteldak.

De vernieuwde i20 is verkrijgbaar met keuze uit negen carrosseriekleuren. Een dak in contrasterend Phantom Black is optioneel. Twee carrosseriekleuren zijn helemaal nieuw, waaronder Lucid Lime dat het design van de Hyundai i20 een nog sportievere tint geeft.

Veiligheidspakket Hyundai Smart Sense

Net als alle andere moderne Hyundai's is ook de vernieuwde i20 voorzien van het veiligheidspakket Hyundai Smart Sense, waarmee de auto voldoet aan de nieuwste Europese veiligheidsnormen. Meer Smart Sense-veiligheidsvoorzieningen zijn nu standaard, zoals Forward Collision-avoidance Assist (FCA) met voetgangerherkenning. FCA helpt een aanrijding met een obstakel vóór de auto te voorkomen en waarschuwt als een voorligger plotseling vertraagt of wanneer het systeem het risico van een aanrijding signaleert; bijvoorbeeld een stilstaand voertuig of een voetganger. Lane Following Assist (LFA) past automatisch de besturing aan om de i20 in het midden van zijn rijbaan te houden. Rear Occupant Alert (ROA) herinnert de bestuurder er met een melding in het instrumentarium aan wanneer een achterportier tijdens de rit onvoldoende is afgesloten of om te voorkomen dat er iets of iemand op de achterbank achterblijft na het parkeren.

De vernieuwde Hyundai i20 verschijnt het laatste kwartaal van 2023 in de showroom.