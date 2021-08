Hyundai wordt aandeelhouder in H2 Mobility

5 augustus 2021 | Hyundai is aandeelhouder geworden in waterstofinfrastructuurbedrijf H2 MOBILITY. Daarmee is Hyundai de eerste aandeelhouder buiten de kring van oprichtende leden: TotalEnergies, Shell, OMV, Linde, Air Liquide en Daimler. Hyundai wordt vertegenwoordigd door Hyundai Motor Deutschland.

Sinds de oprichting van H2 MOBILITY in 2015 fungeert Hyundai al als aangesloten partner in de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in Duitsland. De nieuwe stap van aandeelhouder versterkt de toewijding van Hyundai aan waterstof-brandstofceltechnologie, door de uitbreiding van de waterstofinfrastructuur voor waterstof-elektrisch aangedreven brandstofcelvoertuigen (FCEV's) te ondersteunen.

Hyundai benadrukt de belangrijke rol die zowel waterstof als de Duitse markt voor het bedrijf spelen. Duitsland heeft een van de meest ontwikkelde waterstofinfrastructuren in Europa, en H2 MOBILITY spant zich in om van waterstofmobiliteit een topprioriteit te maken.

Alle waterstoftankstations van H2 MOBILITY kunnen waterstof-elektrisch aangedreven brandstofcelvoertuigen bedienen, inclusief personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (bij 700 bar). Door het toenemende aantal personenauto's, bussen, vuilniswagens, veegmachines en vrachtwagens die op schone brandstof rijden, zijn er steeds meer waterstoftankstations die zich toeleggen op het bedienen van de grotere bedrijfsvoertuigen (bij 350 bar).

Door zijn samenwerkingen met waterstof-, energie- en logistieke bedrijven over de hele wereld, breidt Hyundai zijn activiteiten in waterstof-brandstofcelsystemen gestaag verder uit om de waterstofeconomie te bevorderen. Samen met H2 MOBILITY wil Hyundai werken aan de ontwikkeling van een waterstofecosysteem dat voldoet aan de behoeften van de samenleving, zelfs als die behoeften verder gaan dan mobiliteit alleen.

Voor zijn transitie naar Smart Mobility Solution Provider richt Hyundai zich niet alleen op het bouwen van emissievrije voertuigen, maar ook op de benodigde infrastructuur voor deze voertuigen. Het partnerschap met H2 MOBILITY is slechts een nieuwe stap in de actievere rol van Hyundai als belangenbehartiger van het gebruik van waterstof, voortbouwend op zijn tientallen jaren ervaring met brandstofcellen om te streven naar schonere mobiliteit en een schonere toekomst.

Waterstof wordt een steeds belangrijker onderwerp in het Duitse economische, energie- en transportbeleid. Waterstofleveranciers beloven de transportsector schone elektromobiliteit met korte tanktijden en een groot rijbereik. Idealiter zouden waterstoftankstations geпntegreerd worden in al bestaande tankstations. Het tanken van waterstof verschilt immers nauwelijks van het tanken van een voertuig met een verbrandingsmotor. Het compacte ontwerp van een waterstofpompstation is ook grotendeels gebaseerd op gestandaardiseerde onderdelen voor de afgifte, opslag en compressie van de waterstof.

H2 MOBILITY Deutschland GmbH & Co. KG is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in Duitsland, voornamelijk voor het bedienen van waterstof-elektrisch aangedreven personenauto's met brandstofcel (700bar-technologie). Het doel in eerste instantie is de exploitatie van 100 waterstoftankstations in zeven Duitse grootstedelijke regio's (Hamburg, Berlijn, Rijn-Ruhr, Frankfurt, Neurenberg, Stuttgart en MÑŒnchen), evenals langs snelwegen. H2 MOBILITY neemt alle taken - planning, aanleg, exploitatie en marketing - op zich die nodig zijn voor de succesvolle uitbreiding en exploitatie van het netwerk van waterstoftankstations.

De belanghebbenden van H2 MOBILITY zijn Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell en TotalEnergies. BMW, Honda, Hyundai, Toyota en Volkswagen en NOW GmbH National Organization Hydrogen and Fuel Cell Technology adviseren H2 MOBILITY als geassocieerde partners.

