Hyundai wint 6 Red Dot Awards

De Red Dot Award, georganiseerd door het Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Duitsland, is een van de drie grote designprijzen ter wereld. De andere twee zijn de iF Design Awards en de International Design Excellence Awards (IDEA). De competitie bekroont uitzonderlijke prestaties op het gebied van Product Design, Merk- & Communicatiedesign en Designconcepten.

Bekroonde productdesigns:

IONIQ 9

Een grote, elektrische SUV met een strak en gestroomlijnd uiterlijk

Zeer goede aerodynamica en veel binnenruimte

Rustig en ruimtelijk interieur, met ronde vormen en zachte kleuren

De nieuwe Palisade

Stoer ontwerp met een strakke, sculpturale afwerking

Luxe en ruim interieur dat veel comfort en handige functies belooft

Smart Taxi Indicator

Modern uiterlijk, verhoogt de veiligheid voor passagiers

Laat in één oogopslag zien of de taxi beschikbaar is

Bevindt zich op het dak bij de passagiersdeur

Global EV Home Charger

Eenvoudig ontwerp met handige functies

Verkrijgbaar in drie varianten: aan de muur, losstaand of met een afdak

E-pit Ultra-Fast Charger

Past ook op kleine plekken, zoals in parkeergarages

Slim ontworpen met oog voor de gebruiker

Werkt goed in verschillende stedelijke omgevingen

Pixel Safety Hammer & Cutter

Veiligheidstool om een raam in te slaan of een gordel door te snijden

Simpel en duidelijk ontwerp met vier herkenbare pixels

Verkrijgbaar in de 'Hyundai Collection Online Shop'

De Red Dot Awards van Hyundai benadrukken de ontwerpfilosofie en innovatiekracht van het merk, en versterken daarmee hun positie in het wereldwijde autodesignlandschap.