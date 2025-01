Hyundai wint 17 Good Design Awards

Hyundai Motor Company won zes Good Design Awards in de categorie Grafisch design. De onderscheidingen gingen naar de projecten Hyundai Advanced Air Mobility: Supernal, Hyundai Heritage 'PONY' Exhibition Branding, Hyundai Heritage Retrace Collection Book 'PONY', Hyundai Re:Style 2023 Exhibition Branding, Hyundai Re:Style 2023 Archiving Book en SANTA FE Launching Book.

In de categorie Transport ontving Hyundai Motor Company drie onderscheidingen voor: de PONY Car Diffuser, de Global Home Charger en de drie gecombineerde concepten voor toekomstige mobiliteit DICE (Digital Curated Experience), SPACE (Spatial Curated Experience) en CITY POD.

Hyundai Motor Company won ook Good Design Awards voor zijn Re:Style Keyring Collection (categorie Recycling), Multi-Lantern (categorie Verlichting) en Sustainable Paper Package Series (categorie Verpakkingen).

Robotics LAB

Robotics LAB was eveneens succesvol bij de uitreiking van de Good Design Awards 2024. Deze ontwikkelingsafdeling van Hyundai Motor Group legt zich volledig toe op de invoering van robotica binnen de Hyundai Motor Group en ontving, in de categorie Robotica, vijf Good Design Awards voor: de X-ble Shoulder, MobED Delivery, de Safety Inspection Robot, DAL-e Delivery en de Service Robot 'DAL-e'. Met deze vijf awards nam Hyundai Motor Group Robotics LAB de helft van alle onderscheidingen in de categorie Robotica voor zijn rekening.

Veel van de winnende projecten hebben ook andere internationale onderscheidingen ontvangen, waaronder de iF Design Award, de Red Dot Design Award 2024, de IDEA Design Award 2024 en de New York Festival Advertising Award 2024.

Zo eindigde de Hyundai Heritage 'PONY' Exhibition Branding als eerste bij de IDEA Design Awards 2024, na eerdere overwinningen bij de iF Design Awards en de Red Dot Design Awards. Daarnaast won het Hyundai Heritage Retrace Collection Book 'PONY' - als enige inzending - de 'Curator's Choice'-prijs bij de IDEA Design Awards 2024, wat de uitmuntendheid van Hyundai's branding wat betreft erfgoed benadrukt.

Safety Inspection Robot

Met de winnende Safety Inspection Robot was Hyundai Motor Group Robotics LAB niet alleen succesvol bij de uitreiking van de Good Design Awards 2024, de robot won ook drie andere designprijzen: Red Dot ('Best of the Best'), iF en IDEA. DAL-e Delivery was goed voor drie belangrijke awards: Red Dot, Good Design (VS) en Good Design (Korea). MobED Delivery ontving twee onderscheidingen: Red Dot ('Best of the Best') en Good Design.

De in 1950 in Chicago opgerichte Good Design Awards is wereldwijd de oudste verkiezing op het gebied van vormgeving. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door het Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design om 's werelds meest innovatieve en baanbrekende industriële, product- en grafische designs extra glans te geven. De onderscheiding geldt als de meest gerenommeerde designprijs ter wereld.

De jury van de Good Design Awards bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, internationale diplomaten en professionals uit de design- en kunstwereld. Bij hun keuze kijken zij vooral naar innovatie, vorm, materiaal, constructie, concept, functie, nut en esthetische indruk van de producten.