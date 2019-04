Hyundai werkt samen met H2 Energy

15 april 2019 | Hyundai gelooft in de toekomst van waterstof. De Hyundai NEXO, een in serie geproduceerde waterstof-elektrisch aangedreven personenauto, is daarvan het beste bewijs. Maar Hyundai wil verder. De verwachting is dat de vraag naar brandstofcelsystemen de komende jaren in allerlei sectoren flink zal toenemen. Om de krachten te bundelen, is Hyundai een joint venture, genaamd Hyundai Hydrogen Mobility, aangegaan met het Zwitserse waterstofbedrijf H2 Energy.

De joint venture wordt afgetrapt met de levering door Hyundai van 1.600 waterstof-elektrisch aangedreven zware vrachtwagens aan Hyundai Hydrogen Mobility. Dat gebeurt tussen 2019 en 2025. Het overgrote deel van deze vrachtauto's met een brandstofcel wordt geleased door H2 Mobility Switzerland Association. Hier maken grote exploitanten van tankstations, transport- en logistieke bedrijven en verschillende andere spelers in de waterstofgerelateerde industrie deel van uit.

Volgens Hyundai zijn waterstof-elektrische voertuigen de toekomst. Rond 2030 wil Hyundai jaarlijks 500.000 voertuigen met een brandstofcel, personenauto's zoals de NEXO, maar óók bedrijfswagens en vrachtwagens, produceren. Hiermee anticipeert Hyundai op de verwachte stormachtige groei van de vraag naar auto's met een brandstofcel.

Met de levering van 1.600 waterstof-elektrisch aangedreven zware vrachtwagens onderstreept Hyundai zijn leidende rol op het gebied van brandstofceltechnologie. Ruim 20 jaar geleden begon Hyundai met de ontwikkeling van waterstofaangedreven voertuigen. In 2013 volgde de productiestart van de Hyundai ix35 Fuel Cell. Zijn opvolger, de Hyundai NEXO, staat sinds vorig jaar in de Nederlandse showrooms.

Met de nieuwe joint venture hoopt Hyundai voet aan de grond te krijgen in Zwitserland. Verwacht wordt dat de vraag naar brandstofcelauto's hier zal toenemen vanwege de forse wegenbelasting op dieseltrucks. Ook in andere landen zou dat volgens Hyundai het geval zijn. Op termijn wil Hyundai Hydrogen Mobility daarom ook waterstoftrucks buiten Zwitserland leveren. Dat proces is echter vrij complex vanwege de verschillende belastingklimaten.

H2 Energy is leverancier van waterstof aan diverse exploitanten van tankstations en andere retailers. Het Zwitserse waterstofbedrijf ziet een markt voor trucks op waterstof en kondigde eerder al aan een complete infrastructuur van waterstoftankstations op poten te willen zetten. H2 Energy levert waterstof uit hernieuwbare bronnen. Het bedrijf biedt ook ondersteuning op het gebied van techniek en consultancy, daarbij gebruikmakend van zijn technische expertise en uitgebreide waterstofinfrastructuur.

Om vaart te kunnen zetten achter de ontwikkeling van waterstoftechnologie, lanceerde Hyundai vorig jaar het plan FCEV Vision 2030. Daarmee wil Hyundai de ontwikkeling van een waterstofmaatschappij intensiveren door gebruik te maken van brandstofceltechnologieën. FCEV Vision 2030 omvat plannen om de jaarlijkse productiecapaciteit voor brandstofcelsystemen drastisch te verhogen tot 700.000 exemplaren rond 2030. Hiermee anticipeert Hyundai op de verwachte stormachtige groei van de vraag naar auto's met een brandstofcel.

Hyundai ziet Nederland als prioriteitsland voor waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen. Tot nu toe is de infrastructuur van waterstoftankstations in Nederland nog beperkt: Nederland telt drie openbare vulpunten voor waterstof-elektrisch aangedreven auto's (in Rhoon, Delfzijl en Helmond). Medio dit jaar worden ook in Den Haag en Arnhem waterstoftankstations geopend en er liggen plannen klaar voor de bouw van tankstations in Groningen, Pesse, Breda, Amsterdam, Schiphol, Rotterdam Airport, Utrecht, Leeuwarden, Meppel, Emmen, Assen, Heerenveen en Oude Tonge. Eind 2020 zouden in ons land ongeveer twintig waterstoftankstations operationeel zijn.

Hyundai wil uitgroeien tot het groenste merk ter wereld. Om dat te bereiken, lanceert Hyundai tussen 2018 en 2021 maar liefst veertien verschillende groene modellen en investeert het fors in R&D. Er komen hybrides, plug-in hybrides, volledig elektrische auto's en waterstofauto's. Bovendien krijgt elke nieuw model een groene aandrijflijn: hybride, plug-in of volledig elektrisch. De waterstof-elektrische Hyundai NEXO (4 procent bijtelling) is sinds vorig jaar leverbaar in Nederland. Deze milieuvriendelijke SUV is geheel emissievrij. Dat betekent dat er tijdens het rijden geen schadelijke stoffen (CO2) vrijkomen.