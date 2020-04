Hyundai verlengt partnerschap met Van Gogh Museum

20 april 2020 | Hyundai Motor Nederland verlengt de samenwerking met het Van Gogh Museum met minimaal twee jaar. Hyundai is sinds 2016 partner van het Van Gogh Museum en zal tot zeker 2022 bij het museum betrokken blijven.

Eerder stelde Hyundai al verschillende modellen van de Hyundai IONIQ en de KONA Electric ter beschikking aan het Van Gogh Museum. De auto's werden 'verpakt' in de iconische meesterwerken van Vincent van Gogh en één van de modellen reed voor Van Gogh On the Road in de voetsporen van Van Gogh volledig elektrisch naar Parijs. Nu de samenwerking verlengd wordt, stelt Hyundai opnieuw twee modellen ter beschikking: de nieuwste modellen van de volledig elektrische Hyundai IONIQ Electric en KONA Electric, gehuld in de iconische meesterwerken Amandelbloesem en Zonnebloemen van Vincent van Gogh.

Het Van Gogh Museum in Amsterdam beheert met ruim 200 schilderijen, bijna 500 tekeningen en bijna alle brieven de grootste verzameling werken van Vincent van Gogh ter wereld. De vaste collectie neemt de bezoeker mee op reis door het leven en werk van Van Gogh en zijn tijdgenoten. Het museum trekt jaarlijks ruim 2,1 miljoen bezoekers vanuit de hele wereld en bereikt via Facebook, Twitter, Instagram en YouTube en LinkedIn nog eens miljoenen volgers. Het Van Gogh Museum heeft op social media het hoogste engagement van alle musea ter wereld.

De gemeenschappelijke passie voor Vincent van Gogh vormde een solide basis voor de start van een samenwerking tussen het Van Gogh Museum en Hyundai. Daarbij heeft de autofabrikant, net als het Van Gogh Museum, duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De samenwerking geeft Hyundai de mogelijkheid de Hyundai IONIQ onder de aandacht te brengen bij een breed publiek in Nederland en daarbuiten. Omgekeerd draagt de autofabrikant met de sponsorbijdrage bij aan de kernactiviteiten van het museum.

