Hyundai vernieuwt airbag

22 januari 2019 | Hyundai kondigt de ontwikkeling en marktintroductie van 's werelds eerste multi-collision airbagsysteem aan. Dit airbagsysteem verbetert de werking van de airbags in geval van een meervoudige botsing aanzienlijk. Tijdens een meervoudige botsing volgen er na de eerste impact aanrijdingen met andere objecten, bijvoorbeeld een boom, lantaarnpaal of andere voertuigen. Een meervoudige botsing komt bij drie van de tien ongevallen voor.

Wanneer bij de eerste botsing de airbags niet ontvouwen, bieden de huidige airbags niet genoeg bescherming in geval van een tweede botsing. Het multi-collision airbagsysteem kalibreert de status van het voertuig en de inzittenden na de eerste botsing en ontvouwt bij een tweede botsing alsnog de airbags.

De nieuwe airbagtechnologie detecteert na een botsing de zitpositie van de inzittenden. De huidige veiligheidstechnologieën kunnen de inzittenden in gevaar brengen wanneer zij zich, als gevolg van een botsing, in een ongebruikelijke positie bevinden. Het multi-collision airbagsysteem ontvouwt zelfs sneller als blijkt dat de initiële veiligheidssystemen niet werken. Zo biedt het systeem op het kwetsbaarste moment extra veiligheid aan bestuurder en inzittenden. Door de intensiteit van de eerste botsing te analyseren, werkt het airbagsysteem assertiever bij de tweede botsing om zo de veiligheid van de betrokkenen bij het ongeval te verhogen.

Volgens statistieken van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ontstond in 30 % van de 56.000 ongevallen in Amerika die tussen 2000 en 2012 plaatsvonden een meervoudige botsing. Bron hiervan is het NASS (National Automotive Sampling System)/CDS (Crashworthiness Data System). Het National Automotive Sampling System (NASS)/Crashworthiness Data System (CDS) is een nationaal dataverzamelprogramma, gesponsord door het Amerikaanse Department of Transportation en beheerd door het National Center for Statistics and Analysis (NCSA) van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Een auto die over de belijning van de weg rijdt, is de meest voorkomende oorzaak van een meervoudige botsing (30,8 %). Gevolgd door ongevallen die ontstaan bij plotseling remmen voor een tolpoort (13,5 %), het raken van de middenberm (8 %) en auto's die elkaar zijdelings raken om vervolgens tegen een boom of lantaarnpaal te rijden (4 %).

Om de werking van de airbags in geval van een meervoudige botsing te verbeteren, heeft de Hyundai Motor Group diverse verkeerssituaties op verschillende manieren onderzocht. Hyundai implementeert het multi-collision airbagsysteem in zijn toekomstige modellen.