Hyundai Tsjechie bouwt 4 miljoenste auto

De 4 miljoenste auto die bij HMMC van de band is gerold, weerspiegelt de huidige elektrificatietrend. Tot 2019 bouwde Hyundai uitsluitend modellen met een verbrandingsmotor in zijn Tsjechische fabriek. De ommekeer vond begin 2020 plaats, met de productiestart van de batterij-elektrische Hyundai KONA Electric. In het najaar van 2020 volgde met de vierde generatie TUCSON ook de bouw van HEV- en PHEV-voertuigen in Nošovice. Tegelijkertijd nam het aandeel auto's met een dieselmotor sterk af. Momenteel maken auto's met deze krachtbron nog slechts 9 procent uit van de voertuigen die bij HMMC worden geproduceerd.

Auto's bestemd voor klanten in tientallen landen

De modellen die in de fabriek in Tsjechië worden gemaakt zijn bestemd voor klanten in tientallen landen, verdeeld over meerdere continenten. De meeste auto's (14 procent) zijn bestemd voor Duitsland. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk.

Sinds de opening van de fabriek in 2008 is de Hyundai TUCSON het meest geproduceerde model. De Hyundai i30, verkrijgbaar als hatchback, wagon en fastback, is goed voor ongeveer 17 procent van de productie van HMMC, terwijl de KONA Electric een tiende van de productie voor zijn rekening neemt.

'De snelheid van de productielijn is in april van dit jaar verhoogd van 57 naar 65 auto's per uur. We zijn erin geslaagd dit tempo vast te houden, ondanks een soms stroeve levering van onderdelen waar de hele auto-industrie mee kampt', aldus Martin KlíÄník, hoofd van HMMC's Production Subdivision. 'De vraag naar auto's van HMMC is enorm en we doen ons best om al onze klanten tevreden te stellen. Momenteel treffen we voorbereidingen voor nieuwe modellen die hier de komende jaren geproduceerd gaan worden.'

Het aantal werknemers bij HMMC groeit nog steeds. De fabriek heeft bijna 3.300 mensen in dienst, waarvan 92 procent afkomstig is uit Tsjechië. De gemiddelde werknemer is ouder dan 38 jaar en werkt al meer dan acht jaar bij HMMC.

Pionier op het gebied van groene energie

Binnen de Hyundai Motor Group geldt de fabriek in Nošovice als een pionier op het gebied van groene energie. Begin 2022 werd HMMC de eerste productiefaciliteit van Hyundai Motor Group die uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gebruikt, waaronder zonne- en windenenergie. Om te kunnen garanderen dat de groene stroom die HMMC aandrijft ook daadwerkelijk groen is, claimt HMMC alle aangekochte energie met een Garantie van Oorsprong (GO). Met dit bewijsstuk kunnen energieleveranciers aantonen dat hun groene energie op een duurzame manier is opgewekt. GO's worden uitgegeven door landelijke instanties die de aanvraag beoordelen.

Lang voordat HMMC overschakelde op hernieuwbare energie had de fabriek duurzaamheid al hoog in het vaandel staan. Om de bouw van de fabriek mogelijk te maken moesten meer dan duizend bomen wijken. In plaats van deze te kappen, besloot Hyundai ze uit te graven en in de buurt van de fabriek te herplanten.

Met in totaal 1.180.445 exemplaren (29,5 procent van alle auto's) is de derde generatie TUCSON tot op heden het meest geproduceerde model van HMMC. Van de nieuwste generatie TUCSON zijn, in de twee jaar na zijn lancering, 423.274 eenheden van de band gerold.

De fabriek Nošovice kende zijn beste jaar in 2016. Toen werden 358.400 auto's gebouwd: 246.683 eenheden van de derde generatie TUCSON, 73.337 eenheden van de tweede generatie Hyundai i30, 33.609 eenheden van de Hyundai ix20 en 4.771 eenheden van de derde generatie Hyundai i30. HMMC is van plan om 321.500 auto's te produceren in 2022.

In het eerste jaar van HMMC, in 2008, werden 12.473 exemplaren geproduceerd. Dat waren allemaal Hyundai's i30 van de eerste generatie, In het eerste volledige jaar van HMMC in 2009 kwam de productie uit op 118.022 exemplaren, waaronder 111.934 Hyundai's i30.