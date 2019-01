Hyundai toont Walking Car Concept

8 januari 2019 | Elke eerstehulpverlener zal zeggen dat de eerste 72 uren na een natuurramp essentieel zijn voor het redden van mensenlevens. Maar vaak is het rampgebied na bijvoorbeeld een bosbrand, een aardbeving, een orkaan of een overstroming de eerste dagen niet of nauwelijks toegankelijk voor eerstehulp- en reddingsdiensten, laat staan voor humanitaire hulpverleners. De behoefte aan efficiëntere, snellere en flexibelere transportmiddelen voor gebruik in rampgebieden bracht Hyundai ertoe het eerste voertuig met beweeglijke poten te ontwikkelen. Hyundai's Elevate Concept is 's werelds eerste Ultimate Mobility Vehicle (UMV). In Elevate is technologie uit elektrische voertuigen en robots toegepast, zodat het voertuig zich veel beter in moeilijk toegankelijk terrein kan voortbewegen dan zelfs de beste terreinvoertuigen.

'Na een tsunami of een aardbeving kunnen de gebruikelijke reddingsvoertuigen slechts tot de rand van het rampgebied komen om hulpverleners af te zetten. Die moeten dan de rest van de tocht te voet afleggen. Elevate kan het rampgebied daadwerkelijk betreden en klimt desnoods over het puin en andere rommel. Deze technologie is ruimschoots berekend op dergelijke noodsituaties', aldus John Suh, Vice President en Head of Hyundai CRADLE. 'Ook zouden overal ter wereld mensen met een lichamelijke handicap op plaatsen waar geen oprit aanwezig is die voldoet aan de Amerikaanse ADA-wet (ADA = Americans with Disabilities Act) de autonome Hyundai Elevate kunnen oproepen. Die komt dan autonoom naar ze toe en stelt zich op de juiste hoogte in, zodat de gehandicapte met zijn rolstoel zó naar binnen kan rijden - en op de plaats van bestemming uiteraard omgekeerd. De mogelijkheden zijn onbeperkt', vervolgt hij.

De Elevate is gebaseerd op een modulair EV-platform waarop uiteenlopende carrosserieën voor diverse taken zijn te plaatsen. De robotpoten hebben vijf gradaties van beweegbaarheid en een elektromotor in elk wiel. Het design is ongekend goed in staat om op de manier van zowel zoogdieren als reptielen te lopen en daardoor in staat om in elke richting te bewegen.

Om te kunnen rijden, vouwen de poten zich volledig in en wordt de elektriciteitstoevoer naar de gewrichten afgesloten. De toepassing van een geïntegreerde passieve wielophanging optimaliseert de efficiency van de batterijen aan boord. Daardoor kan de Elevate ook op de snelweg mee met het overige verkeer. Maar geen enkel ander voertuig is in staat om zoals de Elevate over een muur van anderhalve meter te stappen, of over een greppel van anderhalve meter breed. De Elevate kan letterlijk en figuurlijk uit de voeten in allerlei onverhard terrein en kan een spoorbreedte van wel meer dan vierenhalve meter bereiken, terwijl het inzittendencompartiment inclusief passagiers volledig horizontaal blijft. Bovendien stelt de combinatie van wielen en flexibele poten een nieuwe maatstaf van mobiliteit waarbij hogere wandelsnelheden, unieke dynamische posities tijdens het rijden en volledig gecontroleerde bewegingen van de uiteinden van de poten mogelijk zijn.

'Door de mogelijkheden van robotica te combineren met Hyundai's nieuwste EV-technologie heeft Elevate het vermogen om mensen te brengen naar plaatsen waar nog nooit een auto is geweest. Het voertuig zorgt voor een nieuwe definitie van mobiliteit', zegt David Byron, design manager van Sundberg-Ferar. 'Stel je voor dat een voertuig van de weg raakt en in de berm in de sneeuw of modder tot stilstand komt, en dat die vervolgens door het ruwe terrein terug naar de weg kan lopen en zich met de inzittenden in veiligheid kan brengen; dat is toch de toekomst van mobiliteit'.

De Elevate is een voertuig dat volledig is ontwikkeld om ook in het ruwste terrein uit de voeten te kunnen, terwijl het de inzittenden alle gebruikelijke comfort biedt. Technologische verbeteringen zijn onder meer:

Gerobotiseerde poten met vijf gradaties van beweegbaarheid en een elektromotor in alle wielen

Het vermogen om te lopen zoals een zoogdier en een reptiel, in elke richting

Het vermogen om over een anderhalve meter hoge muur of een anderhalve meter brede greppel te stappen

Elektromotoren blokkeren de poten in elke gewenste positie

Modulair elektrisch voertuigplatform

'We hebben voor de Elevate Concept nu ongeveer drie jaar lang samengewerkt met Sundberg-Ferar', zegt Suh. 'Elevate is onderdeel van onze diverse 'Last-Mile'-technologieën en -oplossingen en is zelfs in staat om ook de laatste tientallen meters te overbruggen', besluit Byron.