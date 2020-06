Hyundai toont Vision T

26 juni 2020 | De concept car Vision T is een voorbode van een plug-in hybride-SUV die de ecovriendelijke geƫlektrificeerde familie van Hyundai nog verder zal versterken. Behalve met zijn groene aandrijflijn valt de Vision T vooral op door zijn bijzondere vormgeving. Hoofd van Hyundai Design SangYup Lee gaat in een video uitgebreid in op de belangrijkste kenmerken van het studiemodel: de dynamische architectuur, de scherpe randen en rechte lijnen en de geometrische ontwerpkenmerken die 'parametrische dynamiek' worden genoemd. 'We wilden van de Vision T een sportieve, dynamische, vooruitstrevende SUV maken', zegt SangYup Lee. Bekijk deze video voor het resultaat.

In de video vestigt SangYup Lee vooral de aandacht op de sportieve houding van de Vision T, die tot uiting komt in de lage motorkap, de korte overhang aan de voorzijde en de brede wielbasis. Ook gaat SangYup Lee in op de zogenoemde parametrische dynamiek van de SUV: een gebeiteld oppervlak, een combinatie van zachte oppervlakken en harde lijnen en scherpe, geometrische randen. SangYup Lee vergelijkt het design van de SUV met een mineraal of een kristal dat door een hard voorwerp is geraakt en vervolgens is verbrijzeld.

Geometrische patronen in de grille en de verborgen lichtsignatuur geven de Vision T een dynamische uitstraling. Wanneer de SUV zich verplaatst, komen ook de luchtinlaten automatisch in beweging en heeft de Vision T meer weg van een levend dier dan een statisch object.

Het bijzondere karakter van de verlichting aan de voorzijde komt ook terug aan de achterzijde. Wanneer de motor wordt uitgeschakeld, doven de achterlichten en de verlichting van het Hyundai-logo in een vaste volgorde. Daarin is het Hyundai-logo het laatste element van de verlichting aan de achterzijde dat dooft.

De Vision T vertegenwoordigt een volgende stap in de evolutie van Hyundai's designtaal Sensuous Sportiness. Conceptauto's van Hyundai staan niet op zichzelf - ze bepalen de ontwerprichting van toekomstige modellen van het merk die zowel concept cars als productieauto's omvatten. Aspecten van de Vision T zoals de scherpe hoeken en rechte lijnen, komen ook duidelijk terug in de 45, Hyundai's volgende concept car. Hoewel de connectie met de Prophecy, het meest recente studiemodel van het bedrijf, minder duidelijk is, zijn alle drie de modellen ontworpen volgens de Sensuous Sportiness-designrichting.

