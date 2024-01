Hyundai presenteert toekomstvisie op CES 2024

In lijn met de Hyundai's visie genaamd "Progress for Humanity" weerspiegelt het thema Ease every way het doel van het merk om een comfortabele leefomgeving creëren door drie universele kernwaarden te bieden: vrijheid, veiligheid en eerlijkheid. Dat gaat volgens Hyundai verder dan alleen de fysieke bruikbaarheidswaarde van technologie en richt zich op het complexe dagelijkse leven van mensen, door vrijheid te bieden van verschillende beperkingen, veiligheid in gemeenschappen door softwarebeveiliging en verminderde uitstoot van broeikasgassen door waterstof en eerlijke toegankelijkheid tot schone energie en aanverwante diensten.

Hyundai past technologie toe om CO2-emissies te beperken en te voldoen aan de RE100-eisen. RE100 is een wereldwijd initiatief onder leiding van de Climate Group, dat de meest invloedrijke bedrijven ter wereld verenigt die zich inzetten voor 100% hernieuwbare elektriciteit.

Waterstofenergie zou een prominente rol spelen bij het verwezenlijken van deze doelstellingen. Het is een energiebron waarbij water het enige bijproduct is. Het maakt ook de maximalisatie van het gebruik van hernieuwbare energie wereldwijd mogelijk vanwege de voordelen op het gebied van opslag en distributie. Hyundai ziet waterstof als de weg naar een duurzame toekomst, omdat het zowel schoon (tijdens consumptie) als toegankelijk is.

Daarom zet Hyundai vol in op een serie groene voertuigen als duurzame oplossing voor emissieloze mobiliteit. Elektrische auto's met een batterij, hybridevoertuigen waarbij de batterij de aandrijving helpt en waterstofauto's. En dat gaat verder dan het fabriceren van auto's met een brandstofcel, zoals de Hyundai NEXO. Vrachtwagens, trams, bussen maar ook schepen en generatoren komen in aanmerking voor waterstofaandrijving.

Om zijn toewijding op het gebied van waterstof te onderstrepen, benadrukte Hyundai de uitbreiding van het specifiek voor brandstofcellen opgerichte merk HTWO van een divisie voor brandstofcelsystemen naar een bedrijfslabel voor de waterstofwaardeketen van Hyundai Motor Group. HTWO omvat nu de bedrijven en dochterondernemingen van Hyundai Motor Group. Het staat voor 'H2', het waterstofmolecuul, en vertegenwoordigt ook 'Hydrogen' (waterstof) en 'Humanity' (mensheid), de twee belangrijkste pijlers van Hyundai's brandstofcelactiviteiten.

De HTWO-activiteiten betreffen verschillende sectoren, zoals de automobielsector, onderdelen, staal, bouw, luchtmobiliteit, scheepvaart, robotica en toekomstige technologieën. Het model richt zich op de vier kerngebieden van de energiewaardeketen: productie, opslag, transport en gebruik.

Traditioneel hebben autofabrikanten zich altijd geconcentreerd op de bouw van voertuigen en niet zozeer op productie, opslag en transport van energie. Hyundai wil al zijn waterstofcompetenties combineren en integreren om zo een revolutie teweeg te brengen in de energietransitie en de totstandkoming van een waterstofmaatschappij te versnellen.

Eén van de doelstellingen van Hyundai als een belangrijke speler op het gebied van duurzaamheid, is om bij te dragen aan de totstandkoming van een waterstofmaatschappij door het gebruik van waterstof te stimuleren. Via het merk HTWO verwacht Hyundai Motor Group dat het tegen het jaar 2035 3 miljoen ton waterstof per jaar zal afnemen.

Ook is Hyundai voor de productie van groene waterstof bezig met de ontwikkeling van elektrolyse op basis van PEM (Polymeer Elektrolyt Membraan), een veelbelovende technologie voor duurzame, emissievrije, waterstofproductie uit hernieuwbare energie. Hoewel de huidige marktprijs van PEM-electrolyzer ongeveer 1,5 keer hoger is dan die van alkaline-electrolyzer, heeft Hyundai er vertrouwen in dat die prijs uiteindelijk zal dalen.

Ook concentreert Hyundai zich op de circulatie van hulpbronnen om milieuverontreinigende stoffen om te zetten in schone waterstof. Deze technologie omvat twee benaderingen: Waste-to-Hydrogen (W2H) en Plastic-to-Hydrogen (P2H). W2H behelst de vergisting van organisch afval, zoals voedsel, slib en dierlijke mest, om biogas te genereren. Dit biogas wordt vervolgens behandeld om kooldioxide op te vangen en waterstof te produceren. P2H daarentegen omvat het smelten van afvalplastic dat niet kan worden gerecycled, het vergassen van het gesmolten plastic en het produceren van waterstof door het verwijderen van onnodige elementen.

Hyundai is wereldwijd actief betrokken bij verschillende waterstofprojecten, zoals in Indonesië. Dit land heeft een groeiende belangstelling getoond voor waterstof als een belangrijke manier om koolstofneutraliteit te bereiken. Momenteel is Hyundai actief op zoek naar de juiste locatie in West-Java om een HTWO-grid op te zetten.

In de Verenigde Staten wil Hyundai een HTWO-grid toepassen dat gericht is op gebruik. Voor het NorCAL ZERO-project met emissievrije waterstof-elektrisch aangedreven bedrijfswagens in Noord-Californië,ook bekend als Zero Emission Regional Truck Operations, levert Hyundai dertig exemplaren van de XCIENT Fuel Cell. De ontwikkeling en het gebruik van emissievrije bedrijfswagens en de benodigde infrastructuur is bedoeld om de luchtkwaliteit in Noord-Californië te verbeteren.

Hyundai ontwikkelt waterstofoplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de klant. In Georgia (VS) wordt gewerkt aan het Clean Logistics Project, dat draait om de ontwikkeling van een waardeketen voor waterstofmobiliteit bij Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA). Deze speciale fabriek voor elektrische voertuigen (EV's) die in aanbouw is in Georgia moet zorgen voor een stabiele productie en levering van batterijen en andere EV-componenten voor de Amerikaanse markt.

De nieuwe fabriek zal draaien op een verbonden, geautomatiseerd en flexibel productiesysteem. Dat systeem verbindt alle elementen van het EV-ecosysteem om meerwaarde voor de klant te creëren. De fabriek in Georgia gaat ook slim produceren. Alle productieprocessen - orderverzameling, inkoop, logistiek en productie - worden geoptimaliseerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en data. Dankzij dit innovatieve productiesysteem is het ook mogelijk een mensgerichte werkomgeving te creëren, waarin robots de werknemers assisteren en ondersteunen.

Software-Defined Everything-strategie (SDx)

Als aanbieder van slimme mobiliteitsoplossingen erkent Hyundai het belang van software en AI bij het creëren van een gebruikersgericht mobiliteitsecosysteem. Op CES 2024 kondigde Hyundai zijn "Software-Defined Everything"-strategie (SDx) aan, die tot doel heeft alle voertuigen en ecosystemen nog slimmer te maken door middel van geavanceerde software en AI.

Via zijn SDx-strategie wil Hyundai een mobiliteitsecosysteem ontwikkelen dat altijd en overal voldoet aan de behoeften van gebruikers. Hyundai is van mening dat software en AI de verwezenlijking daarvan mogelijk maken door het bieden van een holistische gebruikerservaring zonder beperkingen, en streeft ernaar mobiliteitsdiensten en -oplossingen te leveren die prioriteit geven aan gemak en veiligheid.

De strategie van Hyundai begint met de transformatie van voertuigen tot Software Defined Vehicles (SDV's). Dit initiatief opent een nieuw tijdperk van ongekende mobiliteit en biedt klanten de vrijheid om op afstand de functionaliteit en prestaties van hun auto te verbeteren. De mobiliteits- en softwaretechnologie die Hyundai voortdurend verder ontwikkelt, zorgt dat alle modellen te allen tijde up-to-date blijven. Daardoor kunnen functies van de auto - op gebied van veiligheid en beveiliging, comfort, connectiviteit en prestaties - worden opgewaardeerd via Over-The-Air (OTA) software-updates.

Naarmate SDV's gebruikelijker en meer gestandaardiseerd worden, zal ook het beheer van grootschalige wagenparken eenvoudiger en efficiënter worden. Zo breidt Hyundai zijn softwareoplossingen ook uit met software-gedefinieerde wagenparken voor bedrijven. Deze oplossingen bieden op maat gemaakte wagenparkbeheerdiensten, real-time data-analyse en gebruiksvriendelijke administratieve interfaces, waardoor B2B-klanten voertuigen efficiënter kunnen besturen en in real-time problemen kunnen aanpakken.

Hyundai voorziet dat auto's uitgroeien tot AI-machines die voortdurend leren om klanten beter te bedienen. Het transformeren van auto's in AI-machines zal Hyundai in staat stellen het onderhoud en de updates van auto's te automatiseren, transparante gegevens te verstrekken, potentiële problemen te voorkomen en gebruikerservaringen te personaliseren.

Het uiteindelijke doel is te komen tot "Cloud Transportation", waarbij software, AI-gedefinieerde apparaten en mobiliteit samenkomen om een mobiliteitsecosysteem te creëren waarin transport voor iedereen toegankelijk is. Dit concept, ook wel Transportation as a Service (TaaS) genoemd, stelt gebruikers in staat indien nodig vrij toegang te krijgen tot transport- en mobiliteitsdiensten.

Iedereen zal binnen een ecosysteem met elkaar verbonden zijn. Hierdoor wordt on-demand toegang tot transport mogelijk en neemt in de loop van de tijd automatisch de intelligentie van mobiliteitsoplossingen toe. Hyundai exploiteert momenteel verschillende mobiliteitsdiensten, zoals zelfrijdende taxi's, en verzamelt gegevens om de SDV-technologie verder te ontwikkelen om de basis te leggen voor 'Cloud Transportation'.

Bezoekers van CES 2024 kunnen van 9 tot en met 12 januari de beursstand van Hyundai bezoeken in het Las Vegas Convention Center. De waterstof-, robotica- en toekomstige mobiliteitsgerelateerde activiteiten van Hyundai kunnen ook indirect worden gevolgd en ervaren via het internationale YouTube-kanaal van Hyundai en het digitale metaverse-platform "Roblox Hyundai Map".