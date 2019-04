Hyundai toont Style Set Free Concept

8 april 2019 | Het concept van de auto ontwikkelt zich. Was het oorspronkelijk slechts een vervoermiddel om van A naar B te reizen, nu is de auto vervlochten met ons dagelijkse leven. Tijdens de Designweek van Milaan presenteert Hyundai onder het motto 'STYLE SET FREE' zijn innovatieve visie op de wijze waarop auto's zich ontwikkelen tot individuele leefruimtes.

Tijdens de Designweek van Milaan presenteert Hyundai een persoonlijke, interactieve en multi-zintuiglijke expositie van licht, kleur, vorm, geluid en materiaal. Daarmee biedt Hyundai een toekomstgerichte visie op de manier waarop klanten hun eigen leefruimte kunnen creëren in hun auto, met producten en diensten die naar wens van de klant zijn uit te breiden. We doen hetzelfde al in onze woning, met behulp van diverse gadgets en technologieën, en binnenkort doen we hetzelfde in onze auto.

Met 'STYLE SET FREE' laat Hyundai de noodzaak zien om 'de perfecte ruimte' te creëren. Het antwoord op de vraag welke vorm die moet krijgen, is aan de mensen en hun voorkeuren. Het middelpunt in de expositie is 'the Sculpture', een kunstzinnige interpretatie van 'STYLE SET FREE'. De continu veranderende, creatieve en boeiende installatie laat de drie essentiële elementen van het auto-interieur volgens Hyundai's nieuwe brand experience zien: Kleur & Licht, Materiaal, en Vorm & Geluid. Elk element komt tot leven dankzij hoogwaardige digitale animaties die elk twaalf minuten duren en door een reeks interactieve installaties.

Voor het eerst tijdens de Designweek van Milaan introduceert Hyundai ook een audiotour (http://hyundai.guide); een online gids voor de expositie. Ook op andere evenementen zal Hyundai via Hyundai Guide audiotours gaan verzorgen.

Verder organiseert Hyundai een paneldiscussie met invloedrijke experts uit de designwereld. De paneldiscussie vindt plaats op 9 april, tijdens de Designweek van Milaan. Het gespreksonderwerp is het ontwikkelen van hoogwaardige verbanden via design. De discussie wordt georganiseerd in samenwerking met het wereldwijde magazine Monocle, een tijdschrift over onder meer zaken, cultuur en design. Aan de discussie nemen onder meer de hoofdredacteur van Monocle, Tyler Brûlé, landschapsarchitect en stadscultuurexpert Winy Maas, de wereldberoemde lifestyle- en trendspecialist Li Edelkoort en auto-ontwerper SangYup Lee, deel.

Hyundai neemt dit jaar deel aan de Designweek van Milaan (van 9 t/m 13 april) in Opificio 31, aan de Via Tortona 31 in Milaan.