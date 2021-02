Hyundai toont interieur IONIQ 5

15 februari 2021 | Hyundai heeft een nieuwe afbeelding vrijgegeven dat het interieur van de IONIQ 5 toont. In het interieur heeft Hyundai hoofdzakelijk milieuvriendelijke materialen gebruikt. Het weerspiegelt de groeiende belangstelling van consumenten in persoonlijk vervoer dat een gevoel van welzijn geeft. Tegelijkertijd ondersteunt Hyundai hiermee de vraag naar duurzame producten.

De IONIQ 5 is het eerste batterij-elektrische voertuig (BEV) met het nieuwe E-GMP-platform, een afkorting van Electric-Global Modular Platform. Dit door Hyundai Motor Group speciaal voor BEV's ontworpen platform huisvest een platte batterij die een ruim en flexibel interieur mogelijk maakt én gepersonaliseerde mobiliteit met meerdere configuraties om zowel inzittenden als bagage comfortabel te vervoeren. De batterij van 800 volt kan onder ideale omstandigheden in 18 minuten van 10 tot wel 80 procent worden opgeladen. Met minder dan vijf minuten snelladen is al een actieradius tot 100 kilometer mogelijk.

De IONIQ 5 onderscheidt zich van andere middelgrote crossovers, vooral die met verbrandingsmotor en conventionele 'steer-by-wire'-systemen, omdat zijn E-GMP-voertuigplatform een lange wielbasis en een vlakke vloer mogelijk maakt. Daardoor kan de middenconsole heen en weer schuiven, zodat passagiers comfortabel kunnen in- en uitstappen aan weerszijden van de IONIQ 5, ook als de auto op een smalle parkeerplek staat. Het resulteerde in een fundamentele heroverweging van de gebruikelijke middenconsole, namelijk als een statische opbergruimte. Het nieuw ontwikkelde 'Universal Island' vervangt de gebruikelijke middenconsole en is het middelpunt van het ruime en flexibele interieur van de IONIQ 5.

De IONIQ 5 is uitgerust met elektrisch verstelbare voorstoelen. De hoek van de zitting en leuning is dusdanig dat de inzittende als het ware het gevoel van gewichtloosheid ervaart. Hyundai reduceerde de dikte van de voorstoelen met ongeveer 30 procent. Hierdoor is meer ruimte gecreëerd voor de passagiers die op de tweede zitrij plaatsnemen.

Bij de ontwikkeling van de IONIQ 5 heeft Hyundai extra nagedacht over wat consumenten zoeken in een auto. Een van de duidelijke eisen was de behoefte aan meer milieubewuste mobiliteitsoplossingen met minder impact op het milieu. De designers van Hyundai hebben daarom voor de IONIQ 5 vooral gebruikgemaakt van milieuvriendelijke en duurzaam geproduceerde materialen.

Zo zijn de stoelen zijn bekleed met speciaal leder dat is geverfd en behandeld met extracties van plantaardige olie uit lijnzaad. Andere zacht aanvoelende oppervlakken in het interieur zijn gemaakt van textiel dat is afgeleid van duurzame vezels, zoals bio-componenten van suikerriet, wol en polygaren. En er is materiaal gebruikt dat is gemaakt van de vezels van gerecyclede petflessen. De oppervlakte van onder meer het dashboard en de deurpanelen is behandeld met een polyurethaan biolak, samengesteld uit oliën van koolzaadbloemen en maïs.

Vanwege het belang van Europa voor de EV-strategie van Hyundai, brengt het merk hier op geselecteerde markten een gelimiteerde uitvoering van de IONIQ 5 uit: de Project 45. Klanten kunnen in Nederland deze limited edition, met een aantal unieke voordelen, reserveren via een speciale website die tijdens de wereldpremière online gaat.

Degenen die zich dan meteen online registreren en de IONIQ 5 Project 45 reserveren, zullen de eerste klanten in Europa zijn die de auto afgeleverd krijgen. Tot die aflevering ontvangen deze klanten exclusieve content in de vorm van video's, afbeeldingen en updates. Op die manier houdt Hyundai ze op de hoogte van de status van hun auto, van productie tot levering. Bovendien ontvangen deze klanten een uitnodiging voor een exclusief IONIQ-belevingsevenement.

De limited edition Project 45 van de exclusieve IONIQ 5 betreft 3.000 exemplaren wereldwijd. Het online reserveringsplatform komt beschikbaar voor klanten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Noorwegen. De eerste leveringen beginnen in de zomer van 2021.

Tijdens de virtuele wereldpremière van de IONIQ 5 op 23 februari 2021 zal Hyundai uitgebreide informatie vrijgeven, onder meer over de vele innovatieve functies van de auto. Via de speciale nieuwsbrief kan men op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom IONIQ 5 in Nederland.

