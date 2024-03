Hyundai vernieuwt IONIQ 5

De voorzijde van de IONIQ 5 krijgt een meer uitgesproken V-vorm. Gerestylede voor- en achterbumpers versterken de uitstraling. Door de nieuwe bumpers neemt de lengte met 20 mm toe naar 4.655 mm terwijl de andere afmetingen (de breedte van 1.890 mm, de hoogte van 1.605 mm en de wielbasis van 3.000 mm) ongewijzigd blijven. De uiterlijke aanpassingen verminderen ook de luchtweerstand, waaraan de met 50 mm verlengde achterspoiler en de nieuwe aerodynamische wielen eveneens een bijdrage leveren.

Het interieur belooft meer comfort en gebruiksgemak. Op de middenconsole, en dan specifiek in het bovenste gedeelte van de zogenoemde Universal Island, is een fysieke knop geplaatst waarin de bediening van veelgebruikte functies is gebundeld, onder meer de verwarmings- en ventilatiefuncties van de voorstoelen, de stuurverwarming en de functies van de parkeerassistentie. Verder is het pad voor het draadloos opladen van de smartphone hoger geplaatst in de middenconsole en daarmee beter bereikbaar. Het stuurwiel is van een nieuw ontwerp met interactieve pixelverlichting. De bediening van infotainment en airconditioning is verbeterd.

Uitrusting

Hyundai introduceert bovendien de nieuwste generatie van zijn infotainmentsysteem in de IONIQ 5, genaamd connected car Navigation Cockpit (ccNC). Dit maakt tevens Over-The-Air (OTA) software-updates voor voertuigsystemen mogelijk. Daarmee kan de bestuurder de software van de voertuigelektronica in de IONIQ 5 updaten zonder daarvoor naar de dealer te hoeven gaan.

Verder biedt de vernieuwde IONIQ 5 door de Europese Unie verplichte op veiligheid en gemak gerichte voorzieningen. Dat zijn onder meer een Hands-On Detection (HOD) stuurwiel, Lane Keeping Assist 2, Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) en Forward/Side/Reverse Parking Collision-avoidance Assist (PCA-F/S/R). Bovendien maken nu door veel klanten gewenste voorzieningen deel uit van de uitrusting, zoals het Intelligent Front-lighting System (IFS), Digital Key 2, Built-In Cam 2 en de op afstand bedienbare neerklapbare achterbank.

Rijcomfort

De vernieuwde IONIQ 5 heeft andere schokdempers die meer rijcomfort beloven door trillingen van het wegdek weg te filteren. De verbindingsbalk tussen de veerpoten is steviger wat zou zorgen voor minder trillingen in het stuurwiel. Verder zijn versterkingen aangebracht bij de achterwielophanging en de onderste delen van de carrosserie voor een stabielere en preciezere wegligging. De carrosserie is tegelijk stijver gemaakt om resonantie van geluid met lage frequenties en het toch al geringe aandrijfgeluid te verlagen. Ook extra isolatiemateriaal rond de elektromotor achterin draagt bij aan meer rust in het interieur.

De bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse aanrijding is verbeterd met doelgerichte versterkingen in de body, de voor- en achterportieren en de B-stijlen. De IONIQ 5 is voorzien van acht airbags, inclusief zijairbags achter, voor meer veiligheid.

De IONIQ 5 voor modeljaar 2024 wordt in de loop van maart in Zuid-Korea geïntroduceerd. Daarna volgt de uitrol naar andere markten, waaronder Nederland.