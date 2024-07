Hyundai maakt prijzen vernieuwde IONIQ 5 bekend

Het aanbod van de vernieuwde IONIQ 5 begint met een 63 kWh-batterij, voorheen 58 kWh. Hierdoor stijgt de actieradius in theorie naar 440 km (WLTP), een toename van 56 km. De long range-variant beschikt nu over 84 kWh, voorheen 77,4 kWh. Hierdoor stijgt de actieradius van de achterwielaangedreven versie met 63 km naar 570 km (WLTP). De actieradius van de long range-batterij met vierwielaandrijving stijgt met 65 km van 481 km naar 546 km (WLTP).

Instapversie Style

De instapversie Style staat op 19-inch lichtmetalen velgen met 235/45 R19-banden en is uitgerust met LED-dagrijverlichting en een 12,3-inch Multimediascherm met navigatie, DAB+, Bluelink en Apple CarPlay/Android Auto. Andere voorzieningen en infotainment- en veiligheidssystemen zijn:

Elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels

Akoestische voorruit

LED-dagrijverlichting

Privacy glass

63 kWh-batterij

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Centrale deurvergrendeling met smartkey en startknop

Highway Driving Assist (HDA)

Schakelpaddles voor regeneratief remsysteem

LED-interieurverlichting (2 spots) op tweede zitrij

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

Actieve rijbaanassistentie (LKA)

Autonome rijbaanassistentie met Hand-on Detection (LFA2)

Over-The-Air (OTA) software-updates

Er is keuze uit in totaal zes uitrustingsniveaus: Style, Connect, Connect+, N Line Edition, Lounge en N Line. Deze sportieve variant is geïnspireerd op Hyundai's N-label en heeft een dynamischer uiterlijk. Zo versterkt een lipspoiler op de onderste bumper het sportieve postuur en de aerodynamische styling van de auto. De rode lijn die kenmerkend is voor N Line-uitvoeringen is prominent aanwezig op de achterste diffusor.

De IONIQ 5 N Line is uitgerust met speciale 20-inch wielen met een exclusief N Line-design en binnenin zijn de sportstoelen voorzien van exclusieve rode N Line-contraststiksels en rode biezen. De N Line is verder uitgerust met suède / lederlook stoelbekleding met rode stiksels, een Bose audiosysteem met 7 luidsprekers en subwoofer, Parking Collision-avoidance Assist (PCA), Remote Smart Parking Assist (RSPA), sideskirts in carrosseriekleur en geventileerde voorstoelen.

Aangescherpt design

In vergelijking met zijn voorganger is het design van de vernieuwde IONIQ 5 aangescherpt. Zo heeft de voorzijde een meer uitgesproken V-vorm en zorgen nieuwe bumpers ervoor dat de lengte met 20 mm toenam tot 4.655 mm. De andere afmetingen, breedte van 1.890 mm, hoogte van 1.605 mm en wielbasis van 3.000 mm, blijven ongewijzigd. De uiterlijke aanpassingen verminderen ook de luchtweerstand, waaraan de met 50 mm verlengde achterspoiler en de nieuwe aerodynamische wielen eveneens een bijdrage leveren.

Op de middenconsole is een fysieke knop geplaatst voor de bediening van veelgebruikte functies, waaronder verwarmen / ventileren van de voorstoelen, stuurverwarming en de parkeerassistent. Verder is de oplaadpad voor het draadloos opladen van de smartphone hoger geplaatst in de middenconsole en daarmee beter bereikbaar voor bestuurder en bijrijder. Het stuurwiel met interactieve pixelverlichting is ook van een nieuw design. De bediening van infotainment en airconditioning is verbeterd.

Updates

Hyundai introduceert de nieuwste generatie van zijn infotainmentsysteem in de vernieuwde IONIQ 5, genaamd connected car Navigation Cockpit (ccNC). Dit maakt ccNC 'Over-The-Air' (OTA) software-updates voor voertuigsystemen mogelijk. Daarmee kan de bestuurder de kaarten- en mediasoftware in de IONIQ 5 en diverse voertuigfuncties updaten zonder daarvoor naar de Hyundai-dealer te hoeven gaan. De bestuurder ontvangt bericht van de nieuwste verbeteringen zodra deze beschikbaar zijn.

Achter het stuur van de vernieuwde IONIQ 5 kijkt de bestuurder uit op een panoramische display die een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel en een 12,3-inch infotainment-touchscreen omvat. Het 12,3-inch volledig digitale instrumentenpaneel geeft essentiële informatie weer, zoals snelheid en informatie over de rijsystemen. De centrale touchscreen van 12,3 inch geeft de bestuurder eenvoudig toegang tot alle connectiviteits- en infotainmentfuncties. Met de draadloze Apple CarPlay en Android Auto kunnen apps en muziek van een smartphone op het grote scherm worden weergeven.

Met de Vehicle-to-Load-technologie (V2L) kan de IONIQ 5 stroom leveren aan andere elektrische apparaten, bijvoorbeeld aan een elektrische fiets. De V2L-aansluiting in het interieur bevindt zich onder de tweede zitrij en heeft een vermogen van 3,6 kW.

Bluelink

In de IONIQ 5 zijn ook de nieuwste Hyundai Bluelink-connectiviteitsdiensten beschikbaar, met tal van functies waarmee de bestuurder de auto kan bedienen via zijn smartphone en met de stem. De Bluelink-app geeft onder meer de actieradius van de IONIQ 5 weer, evenals de batterijstatus en de laadtijd als de auto is aangesloten op een (openbaar of particulier) laadpunt. Andere Bluelink-functies zijn onder meer Connected Routing en Last Mile Navigation.