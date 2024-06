Hyundai onthult IONIQ 5 N TA (Time Attack) Spec

Tijdens de N24-presentatie onthulde Hyundai de IONIQ 5 N TA (Time Attack) Spec. Twee van deze speciale versies van de IONIQ 5 N vormen met twee IONIQ 5 N-productieversies het team van vier auto's waarmee Hyundai N deelneemt aan de 102e Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) in Colorado (VS) op 23 juni 2024. Het team richt zich daar op het vestigen van records in de klassen Electric Production SUV/Crossover en Electric Modified SUV / Crossover.

De 504 kW (687 pk) sterke IONIQ 5 N TA (Time Attack) Spec is ontworpen om de kwaliteiten van de productieversie van de IONIQ 5 N te demonstreren zonder de auto fundamenteel te veranderen. Opvallend is dat Hyundai N de standaard aandrijflijn heeft overgenomen. Hyundai N gebruikt N Active Sound+ met aangepaste luidsprekers (meer dan 120 dB) om zowel de feedback voor de bestuurder te verbeteren als de sirenes te vervangen die elektrische Pikes Peak-auto's moeten hebben.

Om de auto's aan te passen aan de eisen van Pikes Peak, heeft Hyundai N speciaal voor de PPIHC nieuwe schokdempers, autosportspecifieke remmen, 18-inch Yokohama ADVAN 005 slicks en een uniek aerodynamisch pakket met hoge downforce ontworpen. Extra veiligheidsvoorzieningen zijn onder meer een Recaro Pro Racer SPA Hans-stoel, een Sabelt zespunts Hans-veiligheidsharnas, een rolkooi volgens de PPIHC-voorschriften en een brandblussysteem specifiek voor EV's.

Voor de PPIHC racen de twee IONIQ 5 N- en twee IONIQ 5 N TA (Time Attack) Spec-modellen over een slopend, sterk oplopend en kronkelend parcours van 20 kilometer dat 1.438 meter hoger finisht op de top van Pikes Peak. Ze krijgen te maken met 156 bochten, snel veranderende weersomstandigheden en grote hoogte die zowel bestuurders als auto's beïnvloeden.

De IONIQ 5 N TA (Time Attack) Spec-auto's, uitgevoerd in een speciale 'N'-designkleurstelling, worden gereden door Robin Shute, viervoudig overall winnaar van Pikes Peak en de huidige houder van de titel 'King of the Mountain', en Dani Sordo, de Spaanse World Rally Championship-coureur van Hyundai Motorsport. De IONIQ 5 N-productiemodellen - gespoten in speciale N Performance-kleuren - worden bestuurd door Paul Dallenbach, elfvoudig PPIHC-winnaar en drievoudig 'King of the Mountain', en Ron Zaras, een PPIHC-rookie en mediapersoonlijkheid in de Verenigde Staten.

Hyundai Motor debuteerde in 1992 in de PPIHC. Rod Millen won de 2-Wheel Drive Showroom Stock-klasse met een tijd van 13 minuten en 21,17 seconden. Millen reed een Hyundai Scoupe die was uitgerust met de toen nieuwe Alpha-motor van Hyundai, met een dubbele bovenliggende nokkenas en turbo. Een ander hoogtepunt uit de geschiedenis van Hyundai op Pikes Peak kwam in 2012, toen Hyundai een record neerzette van 9 minuten en 46,164 seconden met een Hyundai Genesis Coupé bestuurd door Rhys Millen.

Hyundai N wil samenwerken met Gran Turismo

Hyundai N maakte ook bekend dat het plannen heeft om samen te werken met Gran Turismo (GT), een computerspel voor PlayStation-toestellen. Hyundai N heeft al een geschiedenis met Gran Turismo, met de in 2015 uitgebrachte Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo. Deze keer gaan Hyundai N en Gran Turismo samenwerken voor diverse simrace-activiteiten en onder meer deelname aan de Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC). Meer details volgen later dit jaar.

In de tussentijd kunnen bezoekers aan Hyundai's N24-stand bij de Nürburgring ook tien Gran Turismo-simulators ervaren. Hyundai organiseert tijdens de N24-periode ook een wedstrijdevenement voor bezoekers van de stand.