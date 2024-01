Hyundai onthult IONIQ 5 N NPX1

N Performance Parts bestaat al sinds 2019 en ontwikkelt onderdelen voor de N-modellen met een verbrandingsmotor, zoals de Hyundai i20 N, de i30 N en de KONA N. Door de komst van de volledig elektrische IONIQ 5 N richt N Performance Parts zich vanaf dit jaar ook op tuning- en stylingonderdelen voor de 100% elektrische sportauto's van Hyundai's sportdivisie N.

Het conceptmodel beschikt over een carbon frontsplitter, sideskirts, een diffusor achter, een achtervleugelspoiler, lichtgewicht carbon wielen, hoogwaardige remblokken en verlagingsveren. Het interieur van het conceptmodel is verder opgewaardeerd met Alcantara-bekleding en racekuipstoelen. Het is nog niet bekend of en wanneer deze onderdelen voor de Nederlandse markt beschikbaar zullen zijn.

"In 2024 zet Hyundai een grote stap voorwaarts als leider op het gebied van nieuwe tuning- en stylingonderdelen die speciaal zijn ontwikkeld voor het high performance EV-tijdperk, zoals die nu te zien zijn op ons NPX1-conceptmodel", aldus Joon Park, Vice President van N Brand Management Group. "Behalve stylingaccessoires ontwikkelen we ook softwareaanpassingen zoals geluid- en voertuigkalibratie, die dankzij Over-The-Air (OTA) software-updates onmiddellijk beschikbaar zullen zijn voor onze N-modellen".

De IONIQ 5 N is de snelste en krachtigste Hyundai tot nu toe. De 650 pk (478 kW) sterke auto is er vanaf € 73.995 en heeft een actieradius van 448 km (volgens WLTP). De IONIQ 5 N kan zowel op de openbare weg als op het circuit perfect uit de voeten en voldoet uiteraard aan de drie op de autosport geïnspireerde pijlers van Hyundai's sportlabel N: Corner Rascal (optimaal bochtengedrag), Racetrack Capability (geschikt voor het circuit) en Everyday Sports Car (sportauto voor dagelijks gebruik).