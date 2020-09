Hyundai toont eerste beeld nieuwe Tucson

3 september 2020 | Hyundai toont de eerste beelden van de volledig nieuwe Tucson. Kenmerken in het ontwerp zijn onder meer de nieuwste generatie dagrijverlichting van Hyundai en een cockpit met een tweeledige opzet. De vrijgegeven beelden geven tegelijkertijd een eerste indruk van de innovatieve functies. De foto's zijn de opmaat naar de wereldpremière van de nieuwe Hyundai Tucson die via een livestream is te volgen op 15 september 2020 om 02.30 uur centraal Europese tijd.

'Onze missie van Sensuous Sportiness is het verhogen van de zinnenprikkelende kwaliteiten van automotive design. We willen dat onze klanten zich geroerd voelen. De geheel nieuwe Tucson symboliseert deze ultieme evolutie en is een duidelijk statement van het vooruitstrevende karakter van Hyundai', stelt SangYup Lee, Senior Vice President en Hoofd van het Global Design Center van Hyundai. 'Het geavanceerde, experimentele design van de Tucson doet recht aan onze pioniersgeest en legt de lat hoog in het meest competitieve segment in de automarkt.'

Met zijn styling straalt het uiterlijk volgens de ontwerpers 'Parametric Dynamics' uit. Strakke vlakken, zoals bij een geslepen diamant, zorgen voor een sterke visuele impact. De nieuwe dagrijverlichting is geïntegreerd in de grille en alleen zichtbaar als die is ingeschakeld. In zijn geheel is de nieuwe Tucson groter en breder dan zijn voorganger, met een lange motorkap en kortere overhangen. Ook de wielbasis is groter dan bij het vorige model, terwijl de vloeiende daklijn een langgerekt beeld op het netvlies schetst zoals dat van een coupé.

De hoekige carrosseriepanelen op de flanken zijn eveneens een interpretatie van het parametrische design. Dat contrasteert op eigen wijze met het ranke silhouet en de wigvorm die een voorwaarts gerichte beweging suggereert. Deze stoere, atletische vormen sluiten naadloos aan op de hoekige wielkuipen met daarin lichtmetalen wielen voor een krachtige en dynamische houding.

Het interieur van de nieuwe Tucson belooft ruimte, zoals ook de benaming INTERSPACE al suggereert. Het instrumentarium is lager geplaatst en heeft geen ronde tellers en meters meer. Vloeiende vormen en openheid kenmerken het interieur. De brede rand van het dashboard sluit naadloos aan op de portierpanelen en omarmt als het ware de inzittenden. De middenconsole vormt een vloeiend geheel met de console tussen de stoelen. Zilverkleurige sierlijnen lopen zelfs door tot in de achterportieren.

Hyundai en BTS brengen samen nummer uit

4 september 2020

Hyundai introduceert vernieuwde KONA

2 september 2020

Hyundai kondigt Kona N-Line aan

26 augustus 2020

IONIQ wordt zelfstandig merk

10 augustus 2020