Hyundai test RN22e en N Vision 7

In deze rijdende laboratoria test en ontwikkelt Hyundai N nieuwe technologie om die toe te passen in toekomstige productiemodellen. De RN22e combineert het carrosserieontwerp van de geheel nieuwe IONIQ 6 en Hyundai's Electric Global Modular Platform (E-GMP) tot de nieuwe norm voor sportieve elektrische auto's (EV's). De N Vision 74 combineert EV-technologie met brandstofceltechnologie en is daarmee het eerste op waterstof rijdende brandstofcel-hybride conceptmodel waarmee Hyundai N het rijplezier in het elektrificatietijdperk onderzoekt.

Zowel de RN22e als de N Vision 74 wordt voortdurend getest en geлvalueerd door de ingenieurs van Hyundai. Met als doel toekomstige modellen van Hyundai N voor de openbare weg te voorzien van de geavanceerde technologie uit deze conceptauto's.

RN22e, een glimp van een toekomstige EV van Hyundai N

De RN22e is met zijn prestatievermogen direct klaar voor het circuit. Dat is te danken aan de ontwikkeling van het E-GMP-platform van Hyundai, verpakt in een op de IONIQ 6 gebaseerde, zeer gestroomlijnde carrosserie. Als het eerste op het E-GMP gebaseerde rijdende laboratorium van Hyundai N toont de RN22e de visie van Hyundai N op elektrificatie en de richting die het heeft gekozen voor de ontwikkeling van een toekomstige high-performance EV. De conceptauto is RN22e genoemd omdat Hyundai N het sportieve, elektrisch rijdende laboratorium in 2022 heeft ontwikkeld.

De RN22e is ontwikkeld om de drie pijlers van Hyundai N verder uit te bouwen. Hyundai N perfectioneert ten eerste het bochtengedrag van zijn modellen al sinds de introductie van het submerk. Daarom voorziet het de meeste van zijn modellen van e-LSD en Corner Carving Differential. Vanwege het onvermijdelijk hogere gewicht van een EV versterkt Hyundai N het rijgedrag van de RN22e in bochten door de mogelijkheden van torque vectoring via een dubbele koppeling te onderzoeken. 3D-geprinte onderdelen beperken het gewicht en zorgen voor de nodige stijfheid, zodat de RN22e bochten optimaal kan aansnijden. Met vierwielaandrijving biedt de RN22e een betere verdeling van het koppel, afhankelijk van de gekozen rijmodus, waarmee de bestuurder het koppel naar eigen voorkeur over de voor- en achterwielen kan verdelen.

Om de RN22e maximaal te laten presteren op het circuit, richtte Hyundai N zijn aandacht op de koeling en het remsysteem. De RN22e is afgesteld voor circuitgebruik, zodat de bestuurder optimaal kan genieten van het rijden op het circuit. De monoblock remtangen zijn voorzien van vier zuigers en hybride remschijven met een doorsnee van 400 mm die zijn berekend op het hoge gewicht van de elektrische aandrijflijn. Hyundai N onderzoekt met de RN22e ook hoe het de auto in bochten dynamischer kan laten gedragen met een regeneratief remsysteem waarmee overhellen nauwkeurig wordt gereguleerd en de bochten scherper kunnen worden aangesneden.

Aangezien Hyundai N technologie ontwikkelt en test voor de toepassing in productiemodellen, speelt de RN22e een rol als rijdend laboratorium voor toekomstige elektrisch aangedreven Hyundai N-modellen. Zo is de RN22e voorzien van N Sound+, een systeem dat voor een dynamische rijervaring sportieve geluiden laat horen; zowel in het interieur als erbuiten. Verder combineert N e-shift het gevoel van schakelen met N Sound+.

Met het gestroomlijnde carrosseriedesign van de IONIQ 6 profiteert de RN22e van de aerodynamische kwaliteiten van die nieuwe EV. Om de prestaties te maximaliseren heeft Hyundai N elementen toegevoegd die zijn geпnspireerd op de autosport. Door de geringe bodemvrijheid en de kenmerkende schouderlijn, heeft Hyundai N met de RN22e een model gecreлerd met een brede, solide uitstraling. Hoewel het design van de IONIQ 6 is gehandhaafd, straalt de RN22e met zijn nieuwe, lagere voorbumper een sportieve en onverwachte charme uit. Met deze functionele uiterlijke details zijn bovendien zowel de koeling als de stroomlijn van de RN22e geoptimaliseerd.

N Vision 74

De N Vision 74 borduurt voort op het erfgoed van Hyundai. De N Vision 74 is geпnspireerd op zowel de technologie als het design die zijn geworteld in de duurzaamheidvisie die Hyundai in 2015 bekendmaakte en de passie voor sportieve auto's die Hyundai al sinds 1974 heeft.

Qua design is de N Vision 74 een eerbetoon aan de Hyundai Pony Coupe conceptauto van 1974, ontworpen door de Italiaanse auto-ontwerper Giorgetto Giugiaro. Deze conceptauto werd vervolgens doorontwikkeld als prototype voor de eerste sportauto die Hyundai in productie zou nemen. Hoewel het model uiteindelijk niet in productie ging, zette de gedurfde uitstraling van deze auto de toon voor de instelling van de gehele onderneming.

De N Vision 74 heeft de pure oppervlakken, het dynamisch geproportioneerde silhouet en de uniek gevormde B-stijlen als het ware geлrfd van de conceptauto uit 1974. Het design-erfgoed van Hyundai is aangepast aan het nu nieuw aangebroken elektrificatietijdperk en levert in de vorm van de N Vision 74 grootse prestaties. Daarbovenop zorgt de Parametric Pixel-verlichting voor een futuristisch accent.

De N Vision 74 brengt de vormgeving van de Pony Coupe concept op een hoger niveau, in de vorm van de toekomstige designtaal van Hyundai. Het interieur is opnieuw is geпnterpreteerd tot een aangename verblijfsruimte, zonder dat dat ten koste gaat van de pure architectuur van de Pony Coupe concept. De cockpit is op de bestuurder gericht; het is een mix van klassieke elementen uit het erfgoed van Hyundai en modern design zoals onder meer het digitale instrumentenpaneel en de analoge knoppen.

De N Vision 74 is 4.952 mm lang, 1.995 mm breed en 1.331 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.905 mm. Het is het eerste rijdende sportieve laboratorium gebaseerd op het meest geavanceerde brandstofcelplatform dat Hyundai tot nu toe heeft gemaakt. Maar het is niet de eerste keer dat Hyundai N zich bezighoudt met brandstofceltechnologie. De N Vision 74 is namelijk ook geпnspireerd op de conceptauto Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo, die Hyundai in 2015 toonde bij de lancering van zijn sportieve submerk N. Met dat conceptmodel wilde Hyundai een toekomstbeeld schetsen van op waterstof gebaseerde high-performance auto's.

Zeven jaar later introduceert Hyundai N nu de N Vision 74, waarmee het zich nadrukkelijker richt op het waarmaken van zijn passie voor rijplezier en verbeelding. De ingenieurs van Hyundai N ontwikkelden een hybridestructuur van batterij-elektrische aandrijving in combinatie met een brandstofcel (FCEV), die zijn samengevoegd in een geheel nieuwe opzet. Deze combinatie zorgt ervoor dat de koeling van de N Vision 74 efficiлnter is, terwijl beide krachtbronnen apart en afhankelijk van de omstandigheden kunnen worden ingezet. Dit verfijnde, logische systeem verbetert de mogelijkheden van torque vectoring via twee elektromotoren op de achteras, zodat het bochtengedrag van de auto bijzonder precies en direct is. Bovendien verkent Hyundai N met de N Vision 74 de balans tussen prestaties en koeling met een koelsysteem met drie kanalen.

De high-performance technologie is volledig geпntegreerd in het design van de N Vision 74 en voldoet aan alle vereisten van het warmtemanagement van FCEV's. De N Vision 74 geeft met zijn bijzonder functionele vormgeving een nieuwe dimensie aan de combinatie van state-of-the-art technologie en iconisch design. Met zijn grote actieradius en de mogelijkheid om snel waterstof te tanken garandeert de N Vision 74 veel rijplezier met een duurzame aandrijflijn dankzij de toepassing van geavanceerde technologieлn.

In 2012 startte Hyundai met Project RM, om zijn expertise te tonen op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe technologie en innovatie. Met dit project ontwikkelt en verbindt de onderneming nieuwe technologie uit de autosport met toekomstige N-modellen. De naam van het project verwijst naar de 'midscheepse' configuratie van de achterwielaandrijving van het N-prototype: 'Racing Midship'. Het fundamentele verschil van het design zorgt voor de ideale balans van wegligging en wendbaarheid door de lagere massatraagheid.

De serie RM-modellen zijn geлvolueerd via de RM14, RM15 en RM16 tot uiteindelijk de RM19. Het RM-platform dient als rijdend laboratorium om technologieлn te testen op uiteenlopende snelheid en onder alle omstandigheden.

Twee jaar geleden introduceerde Hyundai de geлlektrificeerde RM20e (Racing Midship) sportauto van de nieuwste generatie. In de serie RM-modellen is de RM20e het eerste high-performance batterij-elektrische voertuig (BEV). Voor het eerst paste Hyundai het potentieel van emissievrije aandrijving toe in een echte sportauto.

Als eerste grote stap zal Hyundai in 2023 wereldwijd het eerste elektrische N-model introduceren, de IONIQ 5 N. Meer informatie over dit eerste elektrisch aangedreven N-model volgt later.