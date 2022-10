Hyundai slaat eerste paal voor slimme fabriek in VS

HMG kondigde de investering van 5,54 miljard dollar, momenteel gelijk aan 5,54 miljard euro, vijf maanden geleden aan. Het gaat om faciliteiten voor de productie van diverse elektrische modellen (EV's) van Hyundai, Genesis en Kia en een nieuwe batterijfabriek. Daarmee wil HMG zorgen voor een stabiele productie en levering van batterijen en andere EV-componenten voor de Amerikaanse markt. Met de activiteiten van HMGMA ontstaan de komende jaren meer dan 8.100 nieuwe arbeidsplaatsen. De nieuwe slimme fabriek van HMGMA start naar verwachting in de eerste helft van 2025 met de productie.

Noord-Amerikaanse mobiliteitsindustrie

HMG speelt met de nieuwe fabriek een grote rol in de transitie naar elektrische mobiliteit op de Noord-Amerikaanse automarkt. HMG vergroot de inzet voor elektrificatie met het doel om tegen 2030 wereldwijd jaarlijks 3,23 miljoen volledig elektrische auto's te verkopen. Om dat doel te realiseren, wil HMG een wereldwijd productienetwerk voor EV's opbouwen, zodat overal ter wereld een stabiele levering verzekerd is.

Met de extra productiecapaciteit voor EV's en batterijen in de VS wil HMG zijn positie in de Amerikaanse top van EV-producenten versterken. HMG streeft voor het tijdperk van elektrische mobiliteit niet alleen qua verkopen naar de toppositie, maar ook op het gebied van design, technologie en mobiliteitsoplossingen. De investering in HMGMA past in de plannen van de Noord-Amerikaanse overheid om elektrificatie te versnellen. Afgelopen jaar kondigde de Amerikaanse regering een nieuw initiatief aan waarmee het wil bereiken dat tegen 2030 ten minste de helft van het aantal verkochte nieuwe auto's emissievrij is.

Toekomst van productie volgens HMG

De nieuwe fabriek zal draaien op een verbonden, geautomatiseerd en flexibel productiesysteem. Dat systeem verbindt alle elementen van het EV-ecosysteem om meerwaarde voor de klant te creëren. De fabriek in Georgia gaat ook slim produceren. Alle productieprocessen - orderverzameling, inkoop, logistiek en productie - worden geoptimaliseerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en data. Dankzij dit innovatieve productiesysteem is het ook mogelijk een mensgerichte werkomgeving te creëren, waarin robots de werknemers assisteren en ondersteunen.

In het kader van HMG's streven naar duurzaamheid, maakt de fabriek gebruik van hoofdzakelijk hernieuwbare energiebronnen om emissievrij te produceren. Ook wordt technologie toegepast om emissies te beperken en te voldoen aan de RE100-eisen. RE100 is een wereldwijd initiatief onder leiding van de Climate Group, dat de meest invloedrijke bedrijven ter wereld verenigt die zich inzetten voor 100% hernieuwbare elektriciteit.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aanvullend op de inzet voor het creëren van nieuwe banen en kansen in de staat Georgia, ontplooit Hyundai nieuwe initiatieven ten bate van de lokale economie en de gezondheid van lokale gemeenschappen. Dat gebeurt met HMG's programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Nieuwe initiatieven zijn onder meer donaties aan de Georgia Tech-universiteit, aan non-profitorganisaties voor de begeleiding en behandeling van kinderen met kanker, aan jeugdzorg en aan onderzoek naar kanker bij kinderen. Ook non-profitorganisaties voor kunsteducatie voor kinderen worden ondersteund, net als projecten die mensen inspireren, innovatie stimuleren en duurzaamheid promoten. De donaties hebben inmiddels een totale waarde van 1,54 miljoen dollar.