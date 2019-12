Hyundai

Hyundai showt vliegende auto op CES 2020

20 december 2019 | Hyundai transformeert in hoog tempo van een traditionele autofabrikant in een aanbieder op het gebied van slimme mobiliteitsoplossingen waarbij de mens centraal staat. Op de International Consumer Electronics Show 2020 (CES) in Las Vegas, één van de grootste technologiebeurzen ter wereld, maakt Hyundai begin januari zijn toekomstvisie zichtbaar met een bijzonder model: de Personal Air Vehicle (PAV).

Info Deel