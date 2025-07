Hyundai publiceert duurzaamheidsrapport

Het rapport beschrijft innovatieve projecten zoals het Car-to-Car Project, waarbij materialen van afgedankte voertuigen worden hergebruikt in de productie van nieuwe auto's. Ook worden grote investeringen in hernieuwbare energie belicht, waaronder Korea's grootste zakelijke stroomafnameovereenkomst (PPA) en hernieuwbare energie-initiatieven bij internationale vestigingen.

Hyundai participeert in wereldwijde initiatieven zoals de Responsible Business Alliance en Drive Sustainability. Het rapport gaat in op risicobeoordelingen in de toeleveringsketen en op nieuwe doelen voor diversiteit, inclusief opleidingen voor leidinggevenden en medewerkers om inclusie wereldwijd te vergroten.

In laatste gedeelte van het rapport worden maatregelen uiteengezet om de onafhankelijkheid en diversiteit van de raad van bestuur te versterken en de transparantie in besluitvorming en communicatie met belanghebbenden te verbeteren. Dit omvat de benoeming van Senior Independent Directors, de oprichting van een raad voor onafhankelijke bestuurders en de aanstelling van twee nieuwe vrouwelijke bestuurders.

Voor meer overzicht is een apart hoofdstuk Sustainability Factbook toegevoegd aan het rapport. Hierin staan de belangrijkste duurzaamheidsdata en trends van de afgelopen drie jaar, afgestemd op internationale standaarden als het Global Reporting Initiative (GRI) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).