Hyundai presenteert virtuele cockpit

2 april 2019 | Auto's werden lange tijd alleen maar gezien als een vervoermiddel, maar de eisen en wensen voor een auto, en dan met name het interieur, veranderen in hoog tempo. De bestuurder heeft steeds meer behoefte aan connectiviteit en informatie. Verscheidene displays en touchscreens in de cockpit moeten die informatie op een gebruiksvriendelijke manier doorgeven. "Daarom ontwikkelen we continu technologie├źn die onze auto's intu├»tiever maken", zegt Regina Kaiser, Human Machine Interface Senior Engineer bij het Hyundai Motor Europe Technical Center.

Sinds 2015 heeft Hyundai belangrijke stappen gezet in het ontwikkelen van het auto-interieur van de toekomst. Niet alleen bij Hyundai, ook bij de concurrentie kregen stuurwielen en interieurs namelijk steeds meer bedieningstoetsen waardoor het overzicht verdween. Het werd Hyundai's missie om het aantal bedieningstoetsen zoveel mogelijk te reduceren en een strak en helder overzicht te creëren. Daarom zijn bijvoorbeeld de tuimelschakelaars op het stuurwiel vervangen door twee bedieningspanelen met touch-functie.

In 2016 ging Hyundai een stap verder door alle fysieke bedieningstoetsen te vervangen door touchscreens. Het interieur werd daardoor een stuk praktischer en overzichtelijker. In 2017 werd daar nog een schepje bovenop gedaan door de twee bedieningspanelen met touch-functie op het stuurwiel te vervangen door displays. Voor een intuïtieve bediening werden die in 2018 voorzien van haptische feedback. Dat is een technologie waarbij door middel van vibraties of bewegingen wordt gecommuniceerd. Wanneer de gebruiker een toets aanraakt, voelt hij bijvoorbeeld een trillinkje en hoort hij een klik-geluid.

Bij de laatste stap werd de instrumentenclusterdisplay vervangen door de Multi-Layer Display (MLD). In tegenstelling tot conventionele displays bestaat de MLD uit twee displays die met 3D-effecten informatie tonen. De bestuurder kan zich daardoor beter focussen op de MLD, zonder afgeleid te worden door andere informatie. De snelheidsmeter bevindt zich bijvoorbeeld precies in het blikveld van de bestuurder. De informatie op de stuurwieldisplays passen zich volledig aan het instrumentencluster aan. De functies van de twee stuurwieldisplays zijn volledig te personaliseren om de bediening van de auto te vergemakkelijken.

Hyundai implementeerde het slimme stuurwiel vervolgens in een echte auto. Samen met het Würzburg Institute for Traffic Science (WIVW) onderzocht Hyundai de afleidingen tijdens het autorijden om nieuwe technologieën daarop aan te kunnen passen. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat het innovatieve interieur van Hyundai een stuk veiliger is dan de huidige interieurs. Het voldoet makkelijk aan de strenge eisen van vooraanstaande Amerikaanse verkeersveiligheidsorganisaties. Deelnemers aan het onderzoek waardeerden het design, de beeldkwaliteit en haptische feedback van het prototype van Hyundai.

De virtuele cockpit is een belangrijke mijlpaal voor Hyundai. Op dit moment verkeert die nog in de prototypefase, maar technologieën zoals de stuurwieldisplays zijn eenvoudig in bestaande modellen te implementeren. De positieve resultaten van het onderzoek zijn voor Hyundai de motivatie om door te gaan met de ontwikkeling van de intelligente virtual cockpit.