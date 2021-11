17 november 2021 | Hyundai presenteert SEVEN. Het is een concept van een nieuwe elektrisch aangedreven SUV (SUEV). De designstudie schittert als wereldprimeur op AutoMobility LA in Los Angeles (19 - 28 november).SEVEN borduurt voort op de 45 Concept van 2019 en de Prophecy Concept van 2020. De nieuwe creatie is een volgende stap op weg naar een nieuw model in het line-up-merk IONIQ van Hyundai, speciaal voor batterij-elektrisch aangedreven auto's (BEV). Het conceptmodel SEVEN is bovendien een bewijs van de commitment van Hyundai om in 2045 een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren.

SEVEN is gebouwd op het Electric-Global Modular Platform (E-GMP) van Hyundai, met een specifieke batterij-elektrische architectuur. De lange wielbasis en een vlakke vloer maken een heel nieuw type voertuig mogelijk dat de weg vrijmaakt voor een andere vormgeving en slimmere benutting van ruimte.

Het aerodynamische en pure silhouet verschilt duidelijk van dat van een gangbare SUV. De lage en hoekige motorkap, de daklijn en de grote wielbasis verschillen van een doorsnee SUV met verbrandingsmotor. De minimalistische vormtaal van SEVEN contrasteert met de krachtige stand op de weg en een respect afdwingend voorkomen. De wielkuipen dragen bij aan het krachtdadige uiterlijk, waarbij geпntegreerde Active Air Flaps automatisch in- en uitklappen voor ofwel een lage luchtweerstand of koeling van de remmen wanneer dat nodig is.

In het donker is SEVEN te herkennen aan de voor IONIQ kenmerkende Parametric Pixel-verlichting, met een Welcome Light-functie bij het activeren van de auto. Parametric Pixels bieden een lichtsignatuur waarin digitale en analoge stijlen aan elkaar zijn gelinkt. Het toont aan dat de vormgevers gedetailleerd elk aspect van SEVEN hebben bepaald, letterlijk tot op pixel-niveau.

Het interieurdesign van SEVEN valt op door de wijze waarop is omgegaan met ruimte en door de bewegingsvrijheid en aandacht voor hygiлne. De wielbasis van 3,2 meter en de vlakke vloer bieden meer speelruimte voor een vrijere indeling van de zitplaatsen. Door het ontbreken van deurstijlen tussen de voor- en achterportieren ontstaat een riante instap naar een uitnodigend interieur.

SEVEN laat ook zien hoe Hyundai autonoom rijden in de toekomst ziet. In de leuning van de bestuurdersstoel zit een uittrekbare stuurknuppel, die eenvoudigweg verdwijnt als hij niet nodig is. Omdat ook de gebruikelijke besturingselementen niet nodig zijn is het dashboard volledig vlak met geintegreerde beeldschermen. Voorin zijn de twee fauteuil-achtige stoelen draaibaar en achterin bevindt zich een hoekbank, een chaise longue. Deze opzet maakt het mogelijk de zitplaatsen te arrangeren voor zelf rijden of autonoom rijden.

Niet alleen de ruimte is flexibel in te delen, ook zijn diverse functies in de auto te personaliseren. SEVEN laat hiermee zien hoe mobiliteit en connectiviteit in de toekomst eruit gaan zien en legt een fundament voor toekomstige IONIQ-modellen. Andere voorbeelden van die visie zijn de Universal Island-console, speciaal vormgegeven huishoudelijke apparatuur en een multifunctionele Smart Hub-gebruikersinterface. Als de Smart Hub en de voorstoelen samen met de chaise longue in een zitgroep zijn opgesteld, ontstaat in SEVEN een huiselijke sfeer voor de inzittenden, geaccentueerd door de ambianceverlichting in de deuren. Terwijl zij genieten van drankjes uit de ingebouwde koelkast, kunnen ze de schoenen laten opfrissen in speciaal daarvoor ontworpen opbergcompartimenten.

In het dak zit een panoramisch scherm waarmee inzittenden een bij hun smaak passende weergave kunnen kiezen en de sfeer in het interieur kunnen instellen op ontspanning of plezier.

Hyundai past biologische lak toe in het interieur van SEVEN, evenals gerecyclede en hernieuwbare materialen. De deklagen, bamboe, tapijt, biologische hars en interieurlakken zijn allemaal afkomstig van hernieuwbare bronnen en dat zorgt voor minder uitstoot in het productieproces. De uitgebreide toepassing van koper en antibacteriele stoffen zorgt ervoor dat alle oppervlakken in SEVEN langdurig schoon blijven.

Het Hygiene Airflow System is geпnspireerd op het reguleren van de luchtstroom in vliegtuigen. Verticaal stroomt lucht van boven naar beneden door het interieur via openingen in de dakrails naar ventilatiekanalen achter de achterwielkuipen. Horizontaal vloeit de lucht vanaf het smalle dashboard naar de ventilatiekanalen achterin. Het systeem reguleert de doorstroming van lucht, onafhankelijk van rijden of stilstaan, om overdracht van verontreinigingen tussen passagiers te verminderen en houdt de luchtstromen tussen de inzittenden voorin en achterin gescheiden.

Ontsmetting met UVC-licht activeert zodra de inzittenden de auto hebben verlaten. De stuurknuppel komt omhoog uit de leuning, de opberglade voorin opent en speakers komen omhoog uit het dashboard. De in deze componenten geпntegreerde UVC-verlichting helpt om het interieur te vrijwaren van bacteriлn en virussen. Persoonlijke spullen zijn te reinigen door die op te bergen in de ontsmettende compartimenten in de kofferbak en de Smart Hub-console.

Het specifiek voor elektrisch rijden ontwikkelde E-GMP-platform garandeert een uitstekende actieradius en opladen gaat snel. Met de 350 kW-lader kan SEVEN het accupakket van 10 naar 80 procent laden in 20 minuten. Het studiemodel is ontwikkeld voor een actieradius tot aan circa 485 km.

