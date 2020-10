Hyundai presenteert RM20e

30 september 2020 | Hyundai heeft de RM20e geïntroduceerd, een prototype van een raceauto met midscheeps geplaatste elektromotor. De letters RM staan voor 'Racing Midship' en verwijzen naar de plaatsing van de elektromotor die de achterwielen aandrijft. Deze opzet geeft het N-prototype een ideale gewichtsverdeling voor optimale balans en wendbaarheid op het circuit. Het RM-platform dient als rijdend laboratorium voor het testen van high-performance technologie en biedt een uitzonderlijk goede wegligging bij elke snelheid en onder alle omstandigheden. De balans en grip van het platform is essentieel om het enorme vermogen van de RM20e (596 kW (810 pk) vermogen en 960 Nm koppel) optimaal te benutten op uiteenlopende wegdekken.

In 2012 startte Hyundai met project RM om nieuwe technologieën voor de autosport te ontwikkelen voor toepassing in zijn N-modellen. Inmiddels is er een hele reeks RM-modellen, de voorlaatste was de RM19. In 2019 ontwikkelde Hyundai zijn eerste volledig elektrische raceauto, de Veloster N eTCR voor de eTCR touring car-klasse. De RM20e is verwant aan deze raceauto.

Met zijn zeer sterke, emissievrije elektromotor accelereert de RM20e naar verwachting binnen 3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en in 9,88 seconden naar 200 km/u. De plaatsing midscheeps van de elektromotor en de achterwielaandrijving bezorgen het prototype de tractie voor het geweldige acceleratievermogen. Zo biedt de RM20e de prestaties, de balans, de grip en het remvermogen van een raceauto, terwijl hij zo stil en gemakkelijk te bedienen is dat hij ook geschikt is voor de openbare weg. Aangezien Hyundai een variëteit aan geëlektrificeerde aandrijflijnen produceert (HEV, PHEV, BEV en FCEV), zijn er genoeg aandrijvingsvarianten die kunnen worden getest in het uitgekiende en supersportieve RM-platform.

Hyundai's recente investering in en strategische partnerschap met Rimac Automobili maakt de gezamenlijke ontwikkeling van batterij-elektrische en brandstofcel-elektrische prototypes mogelijk. Het geëlektrificeerde RM-platform wordt steeds verder ontwikkeld, net zoals de samenwerking met Rimac zich verder ontwikkelt. Voorts heeft Hyundai een strategisch plan opgesteld om tegen het jaar 2025 maar liefst 44 milieuvriendelijke modellen te lanceren, waarbij Hyundai's N-label een belangrijke ecologisch verantwoordelijke rol speelt.

De N van Hyundai N staat voor Namyang, de Koreaanse stad waar Hyundai's wereldwijde R&D-afdeling is gevestigd en waar het concept N ontstond. N staat tegelijk ook voor de Nürburgring, het legendarische circuit in de Duitse Eifel, waar Hyundai's Europese testcentrum is gevestigd. De hechte band tussen beide vestigingen is het fundament onder het N-label, dat op basis van de ervaring van Hyundai in de autosport aan klanten die van autorijden houden opwindende dynamiek op de openbare weg biedt. Het N-logo verbeeldt dat idee in de vorm van een gestileerde klassieke chicane.

