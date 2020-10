Hyundai presenteert Re:Style 2020

12 oktober 2020 | Hyundai lanceert Re:Style 2020: een collectie duurzame mode gemaakt van gebruikte en restmaterialen uit de autoproductie. Van die materialen hebben toonaangevende designers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan milieuvriendelijke producten gemaakt.

Voortbordurend op het succes van de Re:Style-collectie 2019 is de collectie van 2020 ontstaan in samenwerking met de modemerken Alighieri, E.L.V. DENIM, Public School, pushBUTTON, Richard Quinn en Rosie Assoulin. Hyundai selecteerde deze partners omdat zij dezelfde visie hebben op de manier waarop producten duurzaam moeten worden gemaakt. Het gezamenlijke doel is om door innovatieve samenwerking tussen diverse takken van industrie te komen tot een duurzaam design dat een duurzame lifestyle mogelijk maakt.

De Re:Style-collectie 2020 wordt vanwege de huidige coronapandemie alleen digitaal gelanceerd. De collectie is te zien op de socialmediakanalen van Hyundai, van warenhuis Selfridges en van de deelnemende modemerken. De verkoop van de Re:Style-collectie, sieraden, jumpsuits, tassen, (werk)kleding en andere producten die gemaakt zijn van gebruikte en restmaterialen uit de autoproductie, krijgt op 13 oktober 2020 een vliegende start in de pop-up store van Selfridges in Londen en in de webshop van dit warenhuis.

De Re:Style-collectie sluit aan bij Project Earth, een initiatief van Selfridges om geld in te zamelen voor het Institute of Positive Fashion. Dit is een non-profitorganisatie die de Britse modewereld met expertise op allerlei gebied wil helpen zich te verduurzamen.

De deelnemende modemerken en hun producten van hergebruikt materiaal in de Re:Style-collectie 2020:

Alighieri: een opwindende lijn kettingen, chokers, armbanden etc. gemaakt van veiligheidsgordels, glas, schuim uit autostoelen, goud, zilver, brons en zoetwaterparels.

E.L.V. DENIM: een jumpsuit gemaakt van gebruikt denim en lederrestanten uit de productie van auto-interieurs.

Public School: een werkvest gemaakt van restanten van veiligheidsgordels en airbags.

pushBUTTON: een werkvest met zakken, gemaakt van airbags (die als zodanig ook nog te herkennen zijn).

Richard Quinn: een korset gemaakt van gerecyclede airbagstof en voorzien van een blauwwit bloemmotief.

Rosie Assoulin: een grote draagtas gemaakt van het materiaal van veiligheidsgordels, tapijtstof en schuim als restmaterialen van de autoproductie.

Re:Style 2020 is ontstaan vanuit het inzicht dat hoewel de meeste materialen, metaal en niet-ijzerhoudende materialen, worden gerecycled als een auto het einde van zijn levensduur heeft bereikt, materialen als leder, glas en airbags toch op de vuilnisbelt belanden. Voor Re:Style 2020, en ook voor Re:Style 2019, verzamelde Hyundai in samenwerking met diverse partners dergelijk restmateriaal en stuurde dat naar de designers die meewerken aan het project Re:Style.

'Bij Hyundai begrijpen we dat verantwoorde consumptie en zorg voor het milieu wereldwijd steeds belangrijker worden voor de consument. Met Re:Style 2020 laten we zien dat Hyundai klanten kan helpen om te genieten van de duurzame lifestyle die ze nastreven', aldus Wonhong Cho, Executive Vice President en Global Chief Marketing Officer van Hyundai Motor Company. 'Door te laten zien dat afvalmateriaal kan worden hergebruikt voor waardevolle producten, wil Hyundai ook andere industrieën aanmoedigen om afvalmateriaal te zien als herbruikbare grondstof. Om samen een milieuvriendelijke, verantwoorde, duurzame en efficiënte toekomst mogelijk te maken.'

In lijn met Hyundai's visie Progress for Humanity wil Re:Style 2020 de samenwerking tussen industrieën bevorderen om te komen tot een nieuwe benadering van en innovaties in duurzaam design en een duurzame lifestyle. Daarvoor zoekt de onderneming naar nieuwe mogelijkheden voor hergebruik van afval en wil het een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.

