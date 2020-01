Hyundai presenteert plannen voor 2020

2 januari 2020 | Executive Vice Chairman Euisun Chung van de Hyundai Motor Group heeft ambitieuze plannen voor de komende jaren gepresenteerd. Het concern verhoogt de investeringen in en inspanningen voor duurzame mobiliteit. 87 miljard dollar spendeert Hyundai Motor Group tot en met 2025 in talrijke nieuwe ontwikkelingen. Chung stelde in zijn nieuwjaarstoespraak dat Hyundai in de komende jaren een "game changer" zal zijn en moet uitgroeien tot marktleider en toonaangevende partner in industriƫle vernieuwing. Samenwerking met andere sectoren past in die strategie. Bovenal zijn mobiliteitswensen en mobiliteitsbehoeften van klanten nog meer het uitgangspunt.

Hyundai mikt op een leidende positie in elektrificatie van al zijn modellen, op uitbreiding van zijn activiteiten in de waterstofindustrie en op het in de markt zetten van technologie voor zelfrijdende auto's. Ook het aanboren van nieuwe mobiliteitsdiensten staat centraal in de aanpak voor de komende jaren. Chung: "Om onze toonaangevende rol in elektrificatie vast te houden, willen we tot aan 2025 naar 44 geëlektrificeerde modellen, waaronder 13 hybride-, 6 plug-in hybride-, 23 batterij-elektrische en 2 waterstofauto's voor de gehele Hyundai Motor Group".

Hyundai is momenteel succesvol met de elektrische KONA en IONIQ. De introductie van het eerstvolgende compleet nieuwe batterij-elektrische model staat gepland voor 2021. Een nieuwe EV-architectuur moet in 2024 de basis vormen voor een hele reeks nieuwe batterij-elektrische voertuigen. Deze bouwwijze leidt tot lagere kosten. "Met onze waterstof-elektrische voertuigtechnologie willen we evenzeer toonaangevend blijven. Daarbij focussen we niet alleen op toepassing van brandstoftechnologie in de automotive-industrie, maar ook in andere sectoren", aldus Chung. "Tegelijk willen we bijdragen aan de opzet en uitbouw van een waterstof-ecosysteem en de benodigde infrastructuur door samenwerking met diverse partners wereldwijd".

In 2019 ondertekende Hyundai een overeenkomst met Cummins Inc. om de brandstofceltechnologie van Hyundai te koppelen aan de elektrische aandrijflijnen van deze Amerikaanse producent. Dit jaar komen deze brandstofcel-elektrische aandrijvingen in de Verenigde Staten op de markt, en daarna ook in Europa. Het plan is om brandstofcelsystemen te integreren in de transportsector, zoals in trucks, schepen, treinstellen en vorkheftrucks. Hyundai mikt op de levering van 200.000 brandstofcelsystemen per jaar in 2030 en zet tegelijk alle kaarten op de productie van 500.000 brandstofcel-elektrische FCEV-voertuigen per jaar.

Hyundai schakelt op met de ontwikkeling van software voor autonoom rijdende voertuigen Level 4 en Level 5. Na de ontwikkeling van een platform voor een autonoom rijdende auto in 2022 wil Hyundai in 2023 dergelijke voertuigen in de praktijk testen om de weg naar commerciële productie in 2024 te plaveien. Ook wordt gekeken naar nieuwe technologieën en business voor toekomstige mobiliteitsoplossingen. Het gaat om concepten met op afroep beschikbare voertuigen die volledig autonoom mensen kunnen vervoeren - met de daarbij behorende onlinemogelijkheden om deze diensten gebruiksvriendelijk te maken. De mens staat centraal in deze nieuwe mobiliteitsconcepten die Hyundai op 6 januari 2020 zal presenteren op de International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, een van de grootste technologiebeurzen ter wereld.