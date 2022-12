Hyundai presenteert 2e generatie Kona

De nieuwe Hyundai KONA is gegroeid, maar is nog steeds een op stedelijk gebruik gerichte SUV. Zijn styling straalt meer dynamiek uit en het interieur is meer op de bestuurder gericht. Om meer leefruimte in het interieur te bieden, is de nieuwe KONA ten opzichte van de vorige generatie met 150 mm gegroeid tot een lengte van 4.355 mm. Hij is ook 25 mm breder en de wielbasis is met 60 mm gegroeid.

Anders dan veel andere modellen die met uiteenlopende aandrijflijnen leverbaar zijn, is de nieuwe KONA ontwikkeld vanuit de EV-variant. Deze onconventionele benadering door zowel het designteam als het ontwikkelingsteam maakte het mogelijk om denkend vanuit de nieuwste technologie het design te maken; eerst voor de elektrische versie en vervolgens voor de overige versies. Ondanks dat alle versies hun architectuur delen, heeft elke variant zijn eigen onderscheidende, futuristische styling.

Het dynamische design is geaccentueerd met stoere randen rond de wielkasten, die doorlopen rond de verlichting voor en achter. Dat is ook een verwijzing naar het solide karakter en onderstel van de KONA. Overal op de nieuwe KONA komen parametrische oppervlakken voor. De scherpe diagonale vouw over de flanken verbindt de satijn-verchroomde taillelijn met de spoiler. Daardoor ontstaat een accentlijn die rond de gehele achterzijde van de auto doorloopt.

Elke aandrijfvariant heeft zijn eigen styling. De volledig elektrische KONA is voorzien van pixelaccenten op de grille en de achterbumper. Ook valt hij op door een op pixels geïnspireerd design voor de lichtmetalen wielen.

De nieuwe Hyundai KONA belooft meer leefruimte in het interieur. De Curve-less Bench Seat achterin accentueert het 21ste-eeuwse 'urban' design van de nieuwe KONA. Deze zit- en leefruimte claimt zelfs een unieke reiservaring, maximale bruikbaarheid en optimaal comfort en gemak. Achter deze achterbank bevindt zich een extra grote bagageruimte.