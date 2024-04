Hyundai Kona

Hyundai Kona nu ook als N Line

2 april 2024 - Het aanbod van de Hyundai Kona Electric wordt uitgebreid en opgefrist en kent hiermee een nieuwe prijsstelling. Daarnaast presenteert Hyundai de Kona Electric nu ook in een sportieve N Line-uitvoering. De Kona Electric is de eerste elektrische Hyundai die in deze sportieve N Line-outfit wordt gestoken.