Hyundai KONA Electric nu als N Line Edition

De KONA Electric N-Line Edition is een speciale uitvoering van de elektrische SUV, gebaseerd op de uitrusting van de KONA Electric in de Comfort-uitvoering, maar dan voorzien van designelementen die zijn geïnspireerd op de autosport. Zo onderscheidt deze versie met het 65,4 kWh-accupakket zich onder meer door speciale 19-inch lichtmetalen 'N Line' velgen met 235/45 R19-banden. Dit schoeisel is ontworpen om het sportieve uiterlijk van het model te benadrukken.

Rode accenten in het interieur

Sportstoelen met N Line-logo en rode contraststiksels dragen bij aan de sportieve uitstraling van de KONA Electric N-Line Edition. Opvallend zijn de rode accenten op het stuurwiel en het dashboard. Ten opzichte van de Comfort-uitvoering is de N-Line Edition verder extra uitgerust met:

Achterlichten, volledig LED

Deurlijst, luxe afwerking

Dorpel, in zilverkleur gespoten

N Line-exterieur

Pedalenset, aluminium design

Privacy glass

Raamlijst, zwart

Stoelen vóór, verwarmbaar

Stuurwiel, verwarmbaar

In de cockpit kijkt de bestuurder uit op een modern dashboard met twee geïntegreerde panoramische beeldschermen: een 12,3-inch infotainmenttouchscreen en een 12,3-inch digitaal cluster. Alle bedieningselementen, waaronder de elektrische shift-by-wire-transmissiehendel, zijn rondom het stuur geplaatst.

In 2024 bedraagt de overheidssubsidie voor particulieren die een elektrische auto willen aanschaffen € 2.950. Voor privérijders die kiezen voor de KONA Electric N-Line Edition is de SUV daardoor verkrijgbaar voor € 38.945. Zakelijk kan een KONA Electric in het gunstigste geval met een netto bijtelling van € 222 per maand worden gereden.