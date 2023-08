Hyundai maakt prijzen Kona EV bekend

De instapversie heet Comfort en is uitgerust met onder meer 17-inch lichtmetalen velgen met 215/60 R17-banden, een 12,3-inch multimediascherm met navigatie en een volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch). Andere voorzieningen, infotainment- en veiligheidssystemen zijn:

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Automatisch dimmende binnenspiegel

Schakelpaddles voor regeneratief remsysteem

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

Digitale radio (DAB+)

Over-The-Air (OTA) software-updates

Cruise Control met Stop & Go-functie en snelheidslimiet, adaptief (SCC)

Noodremassistent (FCA) met voetganger- en fietserherkenning

De Comfort Smart-uitvoering gaat een stap verder. Die voegt daar onder meer de volgende functies aan toe: automatische achterklep, Head-up Display (HUD), verwarmbare stoelen vóór, verwarmd stuurwiel, privacy glass en een Seamless Horizon-lamp (volledig LED).

Topversie Premium

De meest luxe versie van de KONA Electric is de Premium. Deze topversie is alleen beschikbaar in combinatie met het 65,4 kWh-batterijpakket. Met de Digital Key 2 Touch is de KONA Electric te vergrendelen en ontgrendelen via een smartphone of smartwatch en binnenin is er het Bose Premium-audiosysteem met 7 luidsprekers en een subwoofer.

Daarnaast is de Premium-uitvoering uitgerust met onder meer 19-inch lichtmetalen velgen met 235/45 R19-banden, lederen stoelbekleding, een Surround View Monitor (SVM, 360 graden camera), E-Active Sound Design, verwarmbare stoelen vóór en achter, Blind-spot View Monitor (BVM), Parking Collision-avoidance Assist (PCA) en Remote Smart Parking Assist (RSPA).

Bovendien is de KONA Electric Premium uitgerust met relaxstoelen voorin. Voor extra gebruiksgemak is er de Vehicle-to-Load-functie (V2L) voor het opladen van elektrische apparaten, zoals een laptop of elektrische fiets.

Opties

Optioneel kan de klant kiezen voor:

Warmtepomp, batterijverwarming & pre-conditioning en Vehicle-to-Load (V2L: 230V-aansluiting interieur en exterieur) (alleen beschikbaar op Comfort en Comfort Smart)

Blind-spot Collision Assist (alleen beschikbaar op Comfort Smart)

Warmtepomp, batterijverwarming & pre-conditioning, Vehicle-to-Load (V2L: 230V-aansluiting interieur en exterieur) en Blind-spot Collision Assist (alleen beschikbaar op Comfort Smart)

19-inch lichtmetalen velgen (alleen beschikbaar op Comfort Smart 65,4 kWh)

17-inch lichtmetalen velgen (alleen beschikbaar op Premium (Sky))

ECO-pack: speciale bekleding met gerecyclede materialen (alleen beschikbaar op Premium (Sky))

Kleuren

De nieuwe KONA Electric is leverbaar met keuze uit zeven exterieurkleuren: Atlas White (Solid), Engine Red (Solid), Shimmering Silver (Metallic), Abyss Black (Pearl), Ecotronic Gray (Pearl), Meta Blue (Pearl) en Serenity White (Pearl). De optie two-tone Abyss Black is leverbaar vanaf de Comfort Smart-uitvoering. De KONA Electric wordt standaard geleverd met zwarte stoffen bekleding voor de Comfort- en Comfort Smart-uitvoeringen. Bij de Premium-uitvoering is lederen bekleding standaard.

Trekgewicht

De nieuwe KONA Electric is een elektrische compacte SUV's die een aanhanger of (kleine) caravan mag trekken. Voor de versie met het 48,4 kWh-batterijpakket bedraagt het geremde aanhangergewicht 300 kg en voor de KONA Electric met het 65,4 kWh- batterijpakket 750 kg.

Hyundai Bluelink

Alle uitvoeringen van de KONA Electric beschikken over Hyundai Bluelink. Met de Hyundai Bluelink-app kan de bestuurder diverse functies in de auto op afstand bedienen via de stem of een smartphone. De Bluelink-app biedt onder meer:

Op afstand ver-/ontgrendelen van de portieren

Op afstand starten met opladen

Find my car

Connected Routing

Last Mile Navigation

Diverse gebruikersprofielen

In productie

De productie van de volledig nieuwe Hyundai KONA Electric begint naar verwachting in augustus 2023 in de Hyundai-fabriek in het Tsjechische Nošovice. De eerste exemplaren worden kort daarna in de showroom verwacht.