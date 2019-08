Hyundai pakt groots uit op IAA 2019

15 augustus 2019 | Hyundai biedt tijdens de Internationale Automobilausstellung (IAA) 2019 in Frankfurt, van 10 tot 22 september, een blik in de toekomst van mobiliteit. Het merk presenteert onder meer een batterij-elektrisch prototype dat een voorproefje geeft van het toekomstige design voor de elektrisch aangedreven Hyundai-modellen. Bovendien beleeft de nieuwe generatie Hyundai i10 zijn wereldpremière op de autoshow in Frankfurt en presenteert Hyundai Motorsport er zijn eerste elektrische raceauto. En er is meer.

De auto's van morgen worden volgens Hyundai een verlengstuk van de woonruimte, zodat klanten hun Hyundai-auto net zo kunnen inrichten en aankleden als hun eigen huiskamer. Om die reden pakt Hyundai tijdens de IAA in Frankfurt uit met STYLE SET FREE; Hyundai's strategie voor een gepersonaliseerde in-car customer experience voor de toekomstige elektrische modellen van het merk.

De auto wordt in de toekomst veel meer dan een alleen een middel om van A naar B te komen. Mensen personaliseren hun leefomgeving tegenwoordig met diverse gadgets en technologie, volledig naar hun eigen smaak. Dat moet volgens Hyundai in auto's op dezelfde manier kunnen, zodat ook de auto helemaal aansluit bij iemands levensstijl. STYLE SET FREE gaat in het beginsel vooral over het creëren van zo'n 'perfecte persoonlijke plek' in de auto.

Hyundai voorziet dat toekomstige voertuigen klanten meer vrijheid zullen bieden om de auto te personaliseren op een manier die vergelijkbaar is met hoe die klanten hun huis inrichten, zodat het auto-interieur beter aansluit op hun levensstijl. Om die reden verwacht Hyundai dat het auto-interieur ook tijdens de levenscyclus van de auto is aan te passen.

Hyundai presenteerde begin 2019 al de eerste stappen van STYLE SET FREE tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas en de Milan Design Week. Op de IAA 2019 in september onthult Hyundai met de presentatie van een volledig elektrische concept car de volgende stappen voor zijn visie op de mobiliteit van de toekomst. Dit studiemodel demonstreert hoe Hyundai mobiliteit anders invult. Als aanvulling op het studiemodel toont Hyundai tevens diverse interactieve displays ter illustratie van STYLE SET FREE.

De compleet nieuwe generatie i10 beleeft eveneens zijn wereldpremière op de IAA in Frankfurt. Deze nieuwste toevoeging aan de i-modelfamilie van Hyundai heeft een geheel nieuwe en dynamische vormgeving met vloeiende oppervlakken die sterk contrasteren met de scherpe lijnen van de carrosserie. Door de gewijzigde verhouding tussen hoogte en breedte en de nieuwe wielmaten oogt de nieuwe i10 energiek en wendbaar.

De driehoekige luchtinlaten op de hoeken van de voorbumper accentueren niet alleen de breedte, maar verbeteren ook de aerodynamische efficiëntie van de nieuwe Hyundai i10. De opvallende X-vormige C-stijlen maken hem al van grote afstand herkenbaar en trekken het oog naar het merklogo. De bijzondere driehoekige vormen accentueren ook de plaatsing van de wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie.

Met Bluelink, Apple CarPlay, Androidauto-voorbereiding, draadloos opladen van de smartphone en een achteruitrijcamera belooft de nieuwe Hyundai i10 meer gebruiksgemak dan voorheen. Daarnaast claimt de nieuwe i10 een van de meest uitgebreide veiligheidsuitrustingen in zijn klasse. Hij is onder meer uitgerust met Forward Collision-Avoidance Assist, dat gebruikmaakt van de radarsensor aan de voorzijde om behalve andere auto's ook voetgangers te signaleren. De nieuwe i10 is ook standaard voorzien van Driver Attention Warning en Lane Keep Assist System. Als aanvulling op de standaarduitvoering onthult Hyundai op de IAA een speciale versie van de nieuwe i10, waarover Hyundai in een later stadium informatie vrijgeeft.

Hyundai Motorsport (HMSG) toonde recent al een voorproefje van zijn eerste volledig elektrische raceauto die wordt ontworpen, ontwikkeld en gebouwd in het hoofdkwartier van Hyundai Motorsport in het Duitse Alzenau. HMSG onthult het voertuig op de eerste persdag op de IAA. Dit opwindende nieuwe project luidt een nieuw tijdperk in voor het merk. De volledig elektrische raceauto van Hyundai Motorsport neemt een belangrijke plaats in de elektrische toekomst van autosport in.