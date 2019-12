Hyundai opent Electric Academy pop-up store

13 december 2019 | Hyundai is actief op het gebied van elektrisch rijden. Het ecovriendelijke gamma van Hyundai telt inmiddels zes geƫlektrificeerde modellen. Om zijn 'groene' modellen onder de aandacht te brengen, opent Hyundai op 12 december 2019 een speciale Electric Academy pop-up store in Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad. Het winkelend publiek kan hier met tot en met 5 januari 2020 alles te weten te komen over elektrisch rijden en maakt bovendien kans op een jaar gratis rijden in een Hyundai IONIQ Electric.

In de Electric Academy pop-up store wil Hyundai de bezoekers van Batavia Stad Fashion Outlet laten kennismaken met de toekomst van autorijden. "Het is een plek waar jong en oud op een interactieve manier de voordelen van ecovriendelijke mobiliteit kunnen ontdekken", aldus Berend Jan Hoekman, Managing Director Hyundai Motor Nederland. "We willen op een eenvoudige en begrijpelijke wijze de voordelen, weetjes en feitjes van elektrisch rijden met een groot publiek delen. Dat doen we op een verrassende en aantrekkelijke manier op een bijzondere locatie".

De Electric Academy pop-up store is een aanvulling op de Hyundai Electric Academy (www.hyundai.nl/electric-academy). Daarin neemt Hyundai de bezoeker mee op ontdekkingsreis in de wereld van elektrisch rijden. Wie overweegt elektrisch te gaan rijden, wil wellicht eerst weten wat daar allemaal bij komt kijken. Wat zijn de kosten van elektrisch rijden? Welke elektrische aandrijflijnen zijn er? De Hyundai Electric Academy geeft de antwoorden op al die vragen.

Bezoekers van de Hyundai Electric Academy pop-up store in Batavia Stad maken kans op een jaar gratis rijden in een Hyundai IONIQ Electric. Wat ze hiervoor moeten doen is de Electric Academy-quiz spelen en zich daarna inschrijven voor de Hyundai Electric Academy-nieuwsbrief.

Om te testen hoe het gesteld is met de kennis over elektrisch rijden kunnen bezoekers ook een speciaal spel spelen in virtual reality, de Electric VR Challenge. Daarbij maken ze gebruik van de allernieuwste Oculus Quest. Deze virtual-realitybril dompelt de deelnemer onder in een driedimensionale, virtuele wereld waarbij hij de beelden ervaart alsof hij er zelf bij is. De eindscore geeft aan hoeveel vragen de deelnemer goed heeft.

Over vijf jaar wil Hyundai rond de 670.000 ecovriendelijke auto's per jaar verkopen. Daarvan moeten er 560.000 batterij-elektrisch zijn en 110.000 waterstof-elektrisch. De bedoeling is dat van elk nieuw model minimaal één geëlektrificeerde versie verschijnt. Momenteel bestaat het geëlektrificeerde gamma van Hyundai in Nederland uit de KONA Electric, de KONA Hybrid, de IONIQ Electric, de IONIQ Hybrid, de IONIQ Plug-in Hybrid, een 48-volt Mild Hybrid-versie van de Tucson en de waterstofauto NEXO.