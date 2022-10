Hyundai ontwikkelt RN22e

In zijn streven naar CO2-neutraliteit staat de wereld voor een enorme uitdaging. Ook de auto-industrie moet zich aanpassen en dat zal het concept van hoe high-performance auto's eruitzien flink veranderen. De RN22e is zo'n concept; het studiemodel brengt autosport en duurzame aandrijving samen en laat zien dat Hyundai toonaangevend wil zijn in een emissievrije toekomst.

De RN22e maakt deel uit van Hyundai's generatie RN 'rijdende laboratoria'. Deze nieuwe generatie is de opvolger van de RM-serie die in 2012 van start ging. Alles draait daarbij om het testen van 'rijdende laboratoria' en technologie - geïnspireerd op de autosport, zoals WRC, WTCR en ETCR - voordat deze worden geïmplementeerd in massageproduceerde N-modellen. Voorbeelden van innovatieve voorzieningen die tijdens het RM-project zijn geperfectioneerd en nu te vinden zijn in huidige N-modellen als de i30 N en de KONA N, zijn onder meer E-LSD (Electronic Limited Slip Differential) en de achttrapstransmissie N DCT.

Hyundai's RM Project trok voor het eerst de aandacht in 2014, met het eerste prototype, de RM14. De afkorting RM verwijst naar de 'midscheepse' configuratie van de motor, die de achterwielen aandrijft, van het N-prototype: 'Racing Midship'. Dat fundamentele aspect van het design zorgt voor de ideale balans van wegligging en wendbaarheid door de lagere massatraagheid.

Sinds de start van project RM is de serie via de RM14, RM15 en RM16 geëvolueerd tot uiteindelijk de RM19. Het eerste high-performance batterij-elektrische (BEV) prototype, de RM20e, werd in 2020 onthuld en bleef de originele codenaam gebruiken.

Eerder dit jaar presenteerde Hyundai N zijn nieuwe visie op geëlektrificeerde autosport, alsmede zijn nieuwe 'rijdende laboratorium' RN22e. De naam RM werd gewijzigd in RN, een combinatie van de 'R' van 'rolling lab' en de 'N' van het high-performance label N. Het getal 22 geeft het productiejaar aan en de 'e' staat, uiteraard, voor elektrisch.

RN22e gebouwd op Hyundai's Electric Global Modular Platform

Behalve de naamgeving verschilt RN22e ook op andere manieren van eerdere RM-projecten. In tegenstelling tot de RM20e, die voor het eerst van een midscheeps geplaatste elektromotor was voorzien, is de RN22e gebouwd op Hyundai's Electric Global Modular Platform (E-GMP). Het E-GMP bevat innovatieve technologieën zoals 800V snel opladen en transmissie-ontkoppelingstechnologie van de voorwielaandrijving. De RN22e is ook uitgerust met veel technologische kennis van de eerdere RM-projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat de RN22e het eerste 'rijdende laboratorium' is met vierwielaandrijving met elektromotoren voor en achter die voor krachtige prestaties zorgen.

In het verleden bracht het N-label van Hyundai zijn kennis van het circuit over naar de weg om nog betere high-performance modellen te kunnen ontwikkelen. Zo is de Hyundai i20 N rechtstreeks beïnvloed door de rallyauto Hyundai i20 WRC. In tegenstelling tot recente RM-projecten, die waren gebaseerd op de Hyundai VELOSTER, zocht het N-label inspiratie in zijn allernieuwste model, de IONIQ 6.

De RN22e is verpakt in een op de IONIQ 6 gebaseerde carrosserie om optimaal te kunnen profiteren van de aerodynamica. Dankzij zijn gestroomlijnde design heeft de IONIQ 6 een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,21. Om de prestaties van de RN22e te maximaliseren, voegde Hyundai N een reeks op de autosport geïnspireerde details toe, zoals een lage bodemvrijheid, een achterspoiler en een grote achterdiffuser.

Vanuit technologisch oogpunt wordt de RN22e beïnvloed door diverse aspecten van zowel het N-label en de RM-serie als van Hyundai Motorsport. Door zijn deelname aan het elektrische toerwagenkampioenschap ETCR verzamelt Hyundai's autosportdivisie gegevens over elektrisch rijden onder zware omstandigheden. Met de kennis die is gegenereerd via het RM-project en dankzij het E-GMP kon de RN22e meteen vanaf het begin worden ontwikkeld tot een krachtige EV.

De RN22e is uitgerust met het eerste vierwielaandrijvingssysteem van Hyundai N, dat een geoptimaliseerde koppelverdeling biedt in verschillende rijmodi, waarmee de bestuurder het koppel naar eigen voorkeur over de voor- en achterwielen kan verdelen. Het maximale vermogen van de elektromotor voor bedraagt 160 kW en achter 270 kW. Het maximale koppel komt uit op 740 Nm.

Het zorgt ervoor dat het bochtengedrag van de auto bijzonder precies en direct is. Daarnaast is de transmissie voorzien van ontkoppelingstechnologie. Die kan, afhankelijk van de rijsituatie, de voorwielaandrijving in- en uitschakelen en dus switchen tussen achter- en vierwielaandrijving. En dat zorgt ook voor meer sensatie achter het stuur.

Andere voorbeelden van technologieën in de RN22e zijn onder meer torque vectoring (e-TVTC), die de aandrijfkracht verdeelt over de achterwielen terwijl de dubbele koppeling van de achterste elektromotor wordt gekoppeld of ontkoppeld. e-TVTC kan in bochten alle aandrijfkracht naar slechts één van achterwielen sturen, wat een vergelijkbaar effect oplevert als het e-LSD in Hyundai N-modellen met een verbrandingsmotor. De torque vectoring-technologie van de RN22e wordt in de toekomst verder ontwikkeld in uiteenlopende situaties.

Het E-GMP heeft een laag zwaartepunt doordat de zware elektromotoren en accu's voor en achter onder in het voertuig zijn geplaatst. Dit zorgt voor een ideale gewichtsverdeling. 3D-geprinte onderdelen beperken het gewicht nog verder en zorgen voor de nodige stijfheid, zodat de RN22e bochten optimaal kan aansnijden.

Verbetering koeling en aerodynamische prestaties

Met de RN22e als 'rijdend laboratorium' wil Hyundai N ook de koeling en aerodynamische prestaties verbeteren. Aerodynamica heeft een grote invloed op de rijstabiliteit, het stroomverbruik en hoe sportieve auto's klinken. Net als in auto's met een verbrandingsmotor is warmtemanagement ook hier belangrijk. De specifiek voor EV's ontworpen koeling in de RN22e is ontwikkeld op basis van ervaringen uit de autosport met de Hyundai VELOSTER N ETCR en de RM20e en wordt in de toekomst verfijnd.

Om de RN22e langer te kunnen laten rijden op het circuit is een goede en efficiënte koeling noodzakelijk. Daarom zijn de elektromotor en batterij voorzien van onafhankelijke koelsystemen. Preconditioning van de batterij zorgt voor maximale prestaties. Dat betekent dat de batterijtemperatuur voor, tijdens en na het rijden automatisch wordt aangepast om optimale laadomstandigheden te kunnen garanderen.

Om de RN22e maximaal te laten presteren richt Hyundai N zijn aandacht ook op het remsysteem. De RN22e is afgesteld voor circuitgebruik, voor rijden op hoge snelheden. De monoblock remtangen zijn voorzien van vier zuigers en hybride remschijven met een doorsnee van 400 mm die zijn berekend op het hoge gewicht van de elektrische aandrijflijn. Hyundai N onderzoekt met de RN22e ook hoe het de auto in bochten dynamischer kan laten gedragen met een regeneratief remsysteem dat is geoptimaliseerd voor high-performance EV's en waarmee bochten scherper kunnen worden aangesneden.

De RN22e zit niet alleen boordevol technologie die dynamische prestaties mogelijk maakt op het circuit, maar biedt ook voorzieningen die de rijbeleving verbeteren. Zo is de RN22e voorzien van N Sound+, een systeem dat sportieve geluiden laat horen - zowel in het interieur als erbuiten. Verder combineert N e-shift het gevoel van schakelen met N Sound+. Omdat de RN22e een rijdend lab is waarin Hyundai N voortdurend nieuwe, geavanceerde technologie ontwikkelt, wordt de emotionele rijbeleving in diverse opzichten ontwikkeld, zodat bestuurders van toekomstige modellen op hun eigen manier rijplezier kunnen ervaren.

Om zowel comfortabel reizen als dynamisch rijden mogelijk te maken, ontwikkelde Hyundai voor de RN22e een luchtveringconcept zoals dat ook is te vinden in sommige luxueuze premiumauto's. Daarmee kan de carrosserie worden opgetild om schade aan de onderkant te voorkomen bij het passeren van bijvoorbeeld verkeersdrempels, en worden verlaagd voor een betere stroomlijn.

Veel van de technologieën in RN22e worden naar verwachting toegepast in toekomstige geëlektrificeerde N-modellen, na strenge tests op de weg en het circuit. Sommige van de innovatieve functies met betrekking tot rijprestaties, duurzaamheid en veiligheid kunnen ook worden gebruikt in toekomstige massaproductiemodellen.