Hyundai ontwikkelt Active Shift Control

19 juli 2019 | Hyundai heeft Active Shift Control (ASC) transmissietechnologie ontwikkeld. Deze vinding monitort 500 keer per seconde de schakelmomenten van de transmissie en kan hierdoor de efficiency van de transmissie optimaliseren. De transmissie schakelt sneller op, met voor de bestuurder tal van voordelen: een snellere acceleratie, een lager verbruik en een langere levensduur door minder slijtage. De nieuwe technologie maakt zijn debuut in de Hyundai Sonata Hybrid, op termijn zullen ook andere hybridemodellen van Hyundai van de technologie profiteren.

Met ASC voegt Hyundai nieuwe besturingssoftware toe aan de Hybrid Control Unit (HCU) die, door de rotatiesnelheden van de elektromotor en transmissie uit te lijnen, de schakeltijden van de transmissie met 30 procent kan verminderen. De technologie zorgt voor soepeler schakelen, ondanks de snellere schakeltijden.

Conventionele hybridevoertuigen zijn voor een laag brandstofverbruik niet voorzien van koppelomvormers omdat deze energie verloren laten gaan. Bovendien zijn voor soepel schakelen langere schakeltijden noodzakelijk. Met ASC kan de elektromotor van de hybrideaandrijflijn de controle nemen over de versnellingen van de transmissie om de langere schakeltijden te beperken. De Hybrid Control Unit (HCU) bewaakt 500 keer per seconde de rotatiesnelheid van de transmissie met een sensor die in de elektromotor is geïnstalleerd. Daardoor kan de HCU de rotatiesnelheid snel synchroniseren met die van de motor.

Dankzij de snelle synchronisatie wordt de schakeltijd met 30 procent teruggebracht van 500m/s tot 350m/s. Behalve dat dit de acceleratie en het verbruik van de hybrideauto verbetert, heeft dit volgens Hyundai ook een positief effect op de levensduur van de transmissie door frictie tijdens het schakelen te verminderen.