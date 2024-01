Hyundai

Hyundai ontwikkelt Active Air Skirt

23 januari 2024 - In de zoektocht naar manieren om de luchtweerstand van auto's omlaag te brengen, presenteert Hyundai Motor Group (HMG), waartoe ook Kia behoort, de Active Air Skirt (AAS). Deze technologie zorgt ervoor dat de aerodynamische weerstand tijdens rijden op hogere snelheden wordt geminimaliseerd, waardoor het rijbereik en de rijstabiliteit van elektrische auto's verbetert. De Active Air Skirt is een technologie die de lucht die via het onderste deel van de bumper binnenkomt in goede banen leidt. Het regelt effectief de turbulentie die rond de wielen van de auto wordt gegenereerd, afhankelijk van de snelheid van de auto.